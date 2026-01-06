Vijay Hazare Trophy: 8 ओवर 7 विकेट, फाइनल में शब्बीर खान ने मचाया कोहराम, बिहार बनी चैंपियन

Shabbir Khan 7 Wickets Bihar vs Manipur: बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट 2025-26 के फाइनल में मंगलवार को मणिपुर के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की. बिहार को चैंपियन बनाने में शब्बीर खान ने अहम भूमिका निभाई. शब्बीर खान की घातक गेंदबाजी के सामने मणिपुर के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया. शब्बीर खान ने सिर्फ 8 ओवर में 30 रन दिए और 7 विकेट अपने नाम किए. शब्बीर ने अकेले ही मणिपुर की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया. शब्बीर के कहर का आलम यह रहा कि मणिपुर के चार विकेट बिना कोई रन जोड़े गंवाए और चारों बल्लेबाज 0 पर पवेलियन लौटे. मणिपुर की आधी टीम 19 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट चुकी थी. टीम को 24 के स्कोर पर छठा झटका लगा.

जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मणिपुर 47.5 ओवरों में 169 रन पर सिमट गई. शब्बीर खान की घातक गेंदबाजी के सामने मणिपुर के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया. टीम के चार बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल सके. मणिपुर के लिए उलेन्याई ख्वाइराकपम ने 112 गेंदों में 7 चौकों के साथ सर्वाधिक 61 रन बनाए, जबकि फिरोजम जोतिन ने 51 रन की पारी खेली.

🏆 Vijay Hazare Trophy (Plate) Final 🏆

Bihar defeat Manipur by 6 wickets to win the title.

🔥 Shabbir Khan's brilliance

🎯 8 overs | 30 runs | 7 wickets (including a hat-trick)

🏅 Player of the Match



A match-winning performance in the final! 👏

— Bihar Cricket Association pic.twitter.com/FQRGbqbIot — Bihar Cricket Association (@BiharCriBoard) January 6, 2026

मणिपुर की शुरुआत बेहद खराब रही थी. टीम को 5 के स्कोर पर पहला झटका लगा. इसके बाद उसने 19 के स्कोर पर चार विकेट गंवाए. बिहार की तरफ से शब्बीर खान ने 8 ओवरों में महज 30 रन बनाकर 7 विकेट हासिल किए. जबकि हिमांशु तिवारी ने 3 विकेट अपने नाम किए.

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम ने 31.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. इस टीम के लिए आयुष लोहारुका ने 11 चौकों के साथ 75 रन की पारी खेली. वहीं, मंगल महरौर ने 32 रन अपने खाते में जोड़े. इस बीच आकाश राज ने आयुष लोहारुका के साथ चौथे विकेट के लिए 62 गेंदों में 57 रन जुटाए. विपक्षी खेमे से बिश्वोरजित कोंथौजम, फिरोजम जोतिन, किशन थोकचोम और किशन सिंघा ने 1-1 विकेट हासिल किया.

इसी के साथ बिहार ने अगले सीजन के लिए एलीट लीग में जगह पक्की कर ली. इस जीत ने प्लेट ग्रुप में बिहार के पूरे दबदबे को दिखाया. बिहार ने फाइनल से पहले पांच लीग-स्टेज मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए सीजन का अंत किया. इस अभियान में भविष्य के लिए भी अच्छे संकेत दिखे, जिसमें किशोर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दो मुकाबलों में हिस्सा लिया और 221 रन बनाए.

इसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार 190 रन की पारी भी शामिल है. प्लेट ग्रुप का खिताब जीतकर और प्रमोशन हासिल करने के बाद बिहार अगले सीजन से विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में खेलेगा, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और बिहार क्रिकेट के लिए गर्व का पल है.

