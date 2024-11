स्कॉट एडवर्ड्स ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में केवल 4 बार हुआ है यह कारनामा

Scott Edwards Joins Unlucky Club Of Batters In T20I: नीदरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 99 रन पर आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. एडवर्ड्स से पहले 99 रन के स्कोर पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे अनुभवी सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स, डेनिश (डेनमार्क) क्रिकेटर हामिद शाह और सऊदी अरब के अब्दुल वहीद आउट आउट हुए थे.

नीदरलैंड और ओमान की टीम मौजूदा समय में 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तहत आमने सामने है. सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते कल (14 नंबर 2024) अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉट एडवर्ड्स अपनी टीम के लिए बेहद लय में नजर आए.

