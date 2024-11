VIDEO: ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग तो बहुत देखा होगा, क्या आपने 100 डॉलर वाली बॉल देखी?

Rishabh Pant-Jasprit Bumrah Hilarious USD 100 Bet: ऋषभ पंत के बल्ले और विकेटकीपिंग की धूम तो हर कोई देख चुका है, लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है. सोचिए अगर वह गेंदबाजी करते तो उनका एक्शन कैसा होता? अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम पंत की गेंदबाजी का वीडियो लेकर आए हैं. मौजूदा समय में टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में है. जहां ट्रेनिंग सेशन के दौरान पंत ने बुमराह के खिलाफ गेंदबाजी की. मजेदार बात तो यह रही कि गेंदबाजी से पहले पंत ने बुमराह से 100-100 डॉलर की शर्त भी लगाई. शर्त यह थी कि पंत, बुमराह को आउट कर देंगे. इसके लिए गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को जज बनाया गया.

पंत ने गेंद फेंकने से पहले कैमरे के सामने बोला कि वह बुमराह के सामने बाउंसर फेंकने वाले हैं. ठीक उन्होंने वैसा ही किया भी. पंत की तरफ से आए बाउंसर को बुमराह ने लेग साइड में खेलने का प्रयास किया. जिसपर गेंद हवा में उछल गई. उसके बाद पंत ने आउट की अपील की, जबकि बुमराह ने कहा की यह चौका है.

