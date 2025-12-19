IND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में 4 रन बनाते ही संजू सैमसन मचाएंगे तहलका, विराट-कोहली के साथ इस खास क्लब में होंगे शामिल

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है. लखनऊ के इकाना में हुआ मुकाबला अत्यअधिक फॉग के कारण रद्द किया गया था. ऐसे में टीम इंडिया अभी सीरीज में 2-1 से आगे है. भारत की कोशिश सीरीज का आखिरी मैच जीतकर, सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. जबकि दक्षिण अफ्रीका की कोशिश जीत के साथ सीरीज बचाने की होगी. वहीं इस मुकाबले में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल खेलते हैं या नहीं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गिल के पैर में चोट लगी है. ऐसे में उनके सीरीज के आखिरी मैच में खेलने को लेकर संस्पेंस है. अगर गिल बाहर होते हैं तो उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है.

खास क्लब में शामिल हो सकते हैं संजू सैमसन

अगर संजू सैमसन खेलते हैं और वह 4 रन बना लेते हैं तो एक खास क्लब में जगह बना लेंगे. दरअसल, संजू सैमसन टी20 में 8 हजार रनों के आंकड़े को छूने से सिर्फ 4 रन दूर हैं. संजू ने टी20 में 319 मैचों की 302 पारियों में 30.06 की औसत और 136.75 की स्ट्राइक रेट से 7996 रन बनाए हैं.

इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 51 अर्द्धशतक लगाए हैं. भारत के लिए अभी तक विराट कोहली (13543), रोहित शर्मा (12248), शिखर धवन (9797), सूर्यकुमार यादव (8970), सुरेश रैना (8654) और केएल राहुल (8125) ने इस आंकड़े को पार किया है.

अहमदाबाद में शानदार है भारत का रिकॉर्ड

भारतीय टीम का टी20 में अहमदाबाद में शानदार रिकॉर्ड है. भारतीय टीम टी20 इस मैदान पर सिर्फ इंग्लैंड से हारी है. उम्मीद की जा रही है कि आखिरी टी20 जीत भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करेगी. भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में 7 टी20 मुकाबले खेले हैं. इसमें 5 टी20 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों के परिणाम भारत के पक्ष में नहीं आए हैं. दोनों मैच इंग्लैंड ने 8 विकेट से अपने नाम किए हैं. इस रिकॉर्ड के आधार पर माना जा सकता है कि टीम इंडिया अहमदाबाद में सीरीज अपने नाम कर सकती है.

अहमदाबाद टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

