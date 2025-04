VIDEO: सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रही है खटपट? संजू के वायरल वीडियो से मचा कोहराम

Sanju Samson, Rajasthan Royals Rift Rumour On Internet: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन एक बार फिर से चर्चा में हैं. आईपीएल के 18वें सीजन का 32वां मुकाबला 16 अप्रैल 2025 को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. जहां राजस्थान की टीम को 'सुपर ओवर' मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए आरआर के कप्तान संजू सैमसन अच्छे टच में नजर आए. उन्होंने 19 गेंदों में 31 रनों का योगदान दिया. मगर इसी मैच के दौरान वह चोटिल भी हो गए. जिसकी वजह से उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा.

दोनों टीमों के बीच जब 'सुपर ओवर' खेले जाने की तैयारी चल रही थी. उस दौरान सैमसन को देखा गया कि वह अपने खिलाड़ियों के गुट से दूर नजर आए. दरअसल, सोशल मीडिया पर उस दौरान के कई वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ आपस में बातचीत कर रह हैं. वहीं संजू सैमसन उनसे अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि एक खिलाड़ी संजू से कुछ बात करता हूं नजर आ रहा है. जहां वह कुछ बोले बिना सिर्फ इशारा करते हुए आगे चले जाते हैं.

I knew there was definitely a rift within the setup when there were absolutely no discussions or chat in the dugout before the super over.Everyone was standing quite in a circle in the dugout.Look at Sanju's hand signal in the first video,he is deliberately ignoring everyone. https://t.co/DfxmlwGgBG pic.twitter.com/688ji3MXrS