हैप्पी बर्थडे IPL! टूर्नामेंट को फर्श से अर्श पर किसने पहुंचाया? कौन हैं यहां के बेस्ट प्लेयर? जानिए

Indian Premier League: आज ही के दिन 18 अप्रैल साल 2008 में आईपीएल का आगाज हुआ था. तब से अबतक देश की इस प्रतिष्ठित लीग के 17 सीजन पूरे हो चुके हैं. मौजूदा समय में आईपीएल का 18वां सीजन खेला जा रहा है. चिन्नास्वामी स्टेडियम से शुरू हुए इस सफर ने भारतीय क्रिकेट की रूप रेखा को लगभग बदल के रख दिया है. देश की प्रतिष्ठित लीग का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था. जहां उद्घाटन मुकाबले में ही न्यूजीलैंड के सलामी बैटर ब्रेंडन मैकुलम प्रचंड लय में नजर आए थे. उनकी बेहतरीन पारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 73 गेंदों का सामना किया. इस बीच 216.43 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 158 रन कूट डाले. इस पारी के बाद से इस लीग ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. यहां एक से बढ़कर एक धुरंधर आते रहे और लीग की साख को बढ़ाते रहे.

TAM स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की 2024 तक कुल ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है, जो पूरी दुनिया में यह किसी भी क्रिकेट लीग की ब्रांड वैल्यू से ज्यादा है.

