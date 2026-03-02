विज्ञापन
विशेष लिंक
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

IND vs WI, T20 World Cup 2026: संजू सैमसन के खिलाफ ICC लेगा एक्शन? जीत के बाद फेंका था हेलमेट

IND vs WI, T20 World Cup 2026: अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजू ने भारी गलती की है, क्या आईसीसी उन्हें इस हरकत के लिए सजा देगी. आईसीसी के नियमों में मैदान पर हेलमेट या बल्ला फेंकना अनुशासनहीनता माना जाता है .

Read Time: 2 mins
Share
IND vs WI, T20 World Cup 2026: संजू सैमसन के खिलाफ ICC लेगा एक्शन? जीत के बाद फेंका था हेलमेट
Sanju Samson, IND vs WI: संजू सैमसन को मिलेगी सजा ?

Sanju Samson Helmet Throw Celebration: वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद तुरंत बाद जश्न मनाने के क्रम में संजू सैमसन से एक बड़ी गलती हो गई. हुआ ये कि जैसे ही सैमसन ने विजयी चौका मारा, वैसे ही भारतीय बल्लेबाज ने पिच पर बैठकर अपने भगवान को याद किया. लेकिन इस क्रम में संजू ने जल्दबाजी में अपने हेलमेट को उतार कर फेंक दिया. जिसको लेकर अब बातें शुरू हो गई है.  दऱअसल,बल्लेबाज का हेलमेट उतारकर फेंकना एक गलती है, ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजू ने भारी गलती की है, क्या आईसीसी उन्हें इस हरकत के लिए सजा देगी. आईसीसी के नियमों में मैदान पर हेलमेट या बल्ला फेंकना अनुशासनहीनता माना जाता है .

ये भी पढ़ें- IND vs WI, T20 World Cup 2026: गौतम गंभीर से मिली यह अहम सलाह और संजू सैमसन बन गए हीरो, विश्व क्रिकेट भी कर रहा सलाम

ये भी पढ़ेंIND vs WI, T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ने 97 रन की पारी में बनाया World Record, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

आईसीसी का क्या है नियम

दरअसल, जब भारत ने मैच जीता तो जश्न मनाने के क्रम में सैमसन ने अपना हेलमेट निकालकर फेंक दिया था. ऐसे में क्या आईसीसी उनके खिलाफ एक्शन लेगी. नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी अपना बल्ला या हेलमेट फेंकता है तो यह अनुचित आचरण की श्रेणी में आता है.आईसीसी खिलाड़ियों के ऐसे रवैये को लेकर काफी सख्त है.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या संजू सैमसन को मिलेगी सजा ?

बता दें कि संजू सैमसन की इस हरकत को लेकर आईसीसी उन्हें फटकार या जुर्माना लगा सकती है. इस तरह के मामलों में खिलाड़ी पर जुर्माना, डिमेरिट पॉइंट्स या फिर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में अब देखना है कि आखिर आईसीसी इस बारे में क्या फैसला करती है. वैसे, अभी तक आईसीसी की ओर से इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई है. देखना होगा कि आईसीसी का ध्यान इस ओर जाता है या नहीं, 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanju Viswanath Samson, T20 World Cup 2026, India, West Indies, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now