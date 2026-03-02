Sanju Samson: 'फोन, सोशल मीडिया बंद कर दिया', दबाव से दबदबे की कहानी, संजू सैमसन ने बताया कैसे की बुरे दौर से वापसी

Sanju Samson on his Form Struggle, IND vs WI T20 World Cup 2026 Super-8: भारत के ओपनर संजू सैमसन ने अपने फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए ताकि वे वेस्टइंडीज़ के खिलाफ करो या मरो वाले T20 वर्ल्ड कप मैच में खराब फॉर्म में होने के बावजूद अपना आत्मविश्वास न खोएं. सैमसन ने रविवार को यहां सुपर आठ के ज़रूरी मैच में 50 गेंदों में 97 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और चार छक्के शामिल थे, जिससे टीम ने 196 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की.

सुपर आठ के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से भारत की बुरी हार के बाद 31 साल के सैमसन को ओपनिंग स्लॉट में वापस लाया गया, ताकि मौजूदा चैंपियन के संघर्ष कर रहे टॉप-ऑर्डर की बाएं हाथ की बोरियत को तोड़ा जा सके.

सैमसन ने रविवार को यहां भारत की पांच विकेट से जीत के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "शॉट सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ थी जिस पर मैं काम करता रहा. मैं बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उसी सेटअप के साथ परफॉर्म किया था, इसलिए मैंने खुद पर विश्वास रखा, अपना फ़ोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया और खुद की सुनी." "मैं बहुत खुश हूं कि यह एक बहुत ही खास गेम में हुआ." असल में, सैमसन कल रात अकेले ही लड़े, उन्हें कप्तान सूर्यकुमार यादव (18) और तिलक वर्मा (27) का कुछ सपोर्ट मिला.

विकेट-कीपर-बल्लेबाज ने माना, "यह थोड़ा मुश्किल चेज़ था. हमारी बैटिंग पावर को देखते हुए, मुझे लगा कि ईडन गार्डन्स में 190 के आस-पास के रन का पीछा करना, जब ओस आती है, तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर विकेट खोने से यह चैलेंजिंग हो गया." "सच कहूँ तो, यहीं मेरे अनुभव और मेरे रोल ने बड़ा रोल निभाया. मुझे अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन जब विकेट गिरते रहे, तो मुझे लगा कि मुझे गेम खत्म करना है और इसे आखिरी पल तक ले जाना है.

"आम तौर पर आपको ऐसा करने का मन करता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस गेम में ऐसा हुआ...जब आप प्रेशर वाले गेम में इस तरह के स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं, तो आप रिस्क लेने वाले ऑप्शन देखने के बजाय अलग-अलग ऑप्शन चुनते हैं और ज़्यादा बाउंड्री खेलते हैं," उन्होंने आगे कहा.

कल रात से पहले अपने खराब स्कोर के बारे में बात करते हुए, जिसमें न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होम सीरीज भी शामिल है, सैमसन ने अपनी टेक्निक में किए गए बदलावों के बारे में डिटेल में बताया.

"हमारा इंसानी स्वभाव ऐसा है कि हम अक्सर एक नेगेटिव सोच से शुरू करते हैं, जैसे, 'क्या मैं यह कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ.' जब मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, तो मैं उसे बहुत पॉजिटिव सोच से बदलने की कोशिश करता हूँ. उन्होंने कहा, "जब न्यूज़ीलैंड जैसी सीरीज़ थी, जहाँ मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता था और वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना चाहता था, तो चीज़ें ठीक नहीं हुईं, लेकिन किस्मत से मुझे 10 दिन का गैप मिल गया."

"मैंने कोई गेम नहीं खेला और टीम में नहीं था. मैं सोचता रहा, 'संजू, और क्या? यह काम क्यों नहीं किया? मुझे और क्या करना चाहिए?' इसलिए मैंने कुछ सोचा. मैंने अपने बेस पर काम किया, मैंने खुद को कैसे सेट किया, और उसी पर वापस आया."

उन्होंने आगे कहा, "बहुत से लोगों के सुझाव थे और मैंने बहुत सारे सही पॉइंट देखे, लेकिन साथ ही मुझे लगा, 'संजू, तुमने इसी सेटअप के साथ तीन इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई हैं'."

जब पूछा गया कि कोलकाता की पारी का उनके लिए क्या मतलब था, तो सैमसन ने कहा कि वह बचपन से देखे गए सपने को जीने के लिए खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हैं. उन्होंने कहा, "भारत में सौ से ज़्यादा क्रिकेटर ऐसे दिन का सपना देखते हैं. मैंने सपना देखने की हिम्मत की. केरल के त्रिवेंद्रम का एक नौजवान, देश के लिए खेलने और इतने ज़रूरी मैच में जीतने का सपना देख रहा था. मैंने सपना देखने की हिम्मत की और यह हो गया."