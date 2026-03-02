IND vs WI: टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने के बाद संजू सैमसन का ग्रैंड सेलिब्रेशन आपने देखा क्या?

Sanju Samson Celebration After Team India Qualify for T20 World Cup 2026 Semi-Final: डिफेंडिंग चैंपियन और को-होस्ट इंडिया ने रविवार को सुपर एट्स में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर मौजूदा T20 वर्ल्ड कप के आखिरी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. वेस्टइंडीज ने टॉस हारकर 195-4 का मुश्किल स्कोर बनाया, जिसके बाद ओपनर संजू सैमसन ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 68,000 दर्शकों के सामने 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाकर इंडिया को 19.2 ओवर में 199-5 तक पहुंचाया. T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज गुरुवार को मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला तय करेगा, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है.

सैमसन ने इंडिया की पारी के आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों पर एक छक्का और एक चौका मारकर वेस्टइंडीज का दिल तोड़ दिया. विनिंग रन बनाने के बाद, सैमसन घुटनों के बल बैठ गए, अपना हेलमेट उतारा और प्रार्थना करने से पहले आसमान की ओर देखा.

न्यूजीलैंड बुधवार को ईडन गार्डन्स में पहले सेमीफाइनल में 2024 के रनर-अप साउथ अफ़्रीका से भिड़ेगा. साउथ अफ़्रीका ने रविवार को जिम्बाब्वे को पांच विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपना परफ़ॉर्मेंस बनाए रखा. भारत ग्रुप 1 में साउथ अफ़्रीका के बाद दूसरे नंबर पर रहा. वेस्ट इंडीज ग्रुप में तीसरे नंबर पर रहने के बाद आगे नहीं बढ़ पाया.

जेसन होल्डर (नाबाद 37) और रोवमैन पॉवेल (नाबाद 34) ने 76 रन की बिना रुके पार्टनरशिप की, जिससे वेस्ट इंडीज का हर बैटर डबल डिजिट तक पहुंचा. ओपनर रोस्टन चेज ने 25 बॉल पर सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए, और शिमरोन हेटमायर ने 12 बॉल पर 27 रन बनाए, जिसमें उनकी टीम के 10 में से दो छक्के शामिल थे. भारत के पेसर जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 2-36 विकेट लिए, जिसमें चेज़ और हेटमायर के विकेट शामिल हैं.

ऑल-राउंडर जॉर्ज लिंडे – जिन्हें केशव महाराज को आराम देने के लिए मैच में लाया गया था – ने तीन ओवर में 1-22 विकेट लिए और फिर नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए 21 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए, जिससे साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा.

डेवाल्ड ब्रेविस ने 18 गेंदों पर चार छक्कों की मदद से 42 रन बनाए, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाकर पारी को संभाला, जिससे साउथ अफ्रीका ने 17.5 ओवर में 154-5 का स्कोर बनाया.