Sanju Samson: 14 चौके, 7 छक्के, 237.25 का स्ट्राइक रेट, एशिया कप से पहले संजू सैमसन ने मचाया गदर

Sanju Samson 42 Ball Century: एशिया कप के लिए जिस 15 सदस्यीय भारतीय दल को चुना गया है, उसमें संजू सैमसन का नाम शामिल है. कई क्रिकेट पंडितों और पूर्व खिलाड़ियों का मानना है दाएं हाथ का यह बल्लेबाज शायद ही प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाएं. क्योंकि गिल को टूर्नामेंट के लिए उपकप्तान बनाया गया है और इससे यह तय हो गया है कि वह अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. ऐसे में संजू की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती है. वहीं इन चर्चाओं के बीच संजू सैमसन ने टीम मैनेजमेंट को जवाब भेजा है. उन्होंने केरल क्रिकेट लीग में एरीज़ कोल्लम सेलर्स के खिलाफ 237.25 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. संजू ने शतकीय पारी खेली और टीम को 4 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

सिर्फ 42 गेंदों में जड़ा शतक

केरल क्रिकेट लीग के 8वें मुकाबले में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों में शतक जड़ा. उन्होंने 51 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्कों के दम पर 121 रनों की पारी खेली. संजू पवेलियन लौटने से पहले टीम को जीत के मुहाने पर ला चुके थे. संजू के शतक से मदद से कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने एरीज़ कोल्लम सेलर्स से मिले 237 के लक्ष्य को हासिल किया और 4 विकेट से जीत दर्ज की.

संजू की यह पारी इसलिए भी अहम रही क्योंकि पिछले मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था. उन्होंने 22 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर फैंस को निराश किया था. एलेप्पी रिपल्स के खिलाफ मैच में सैमसन नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए थे, जिससे भारतीय टी20 टीम में मध्य क्रम में जगह पक्की करने के उनके इरादे स्पष्ट हो गए थे. हालांकि, यह सिर्फ शुरुआत थी, सैमसन के पास अभी भी यह साबित करने के लिए 6 मैच हैं कि वह संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप शुरू होने से पहले मध्य क्रम में अनुकूलन और प्रदर्शन कर सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद से धमाकेदार प्रदर्शन

भारत के लिए अपने 42 T20I मैचों के करियर में सैमसन ने 38 पारियों में 25.38 की औसत से 861 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं. 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से संजू ने एक सलामी बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित किया है और वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इस दौरान दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. पिछले साल वह 12 पारियों में 43.60 के औसत और 180.16 के स्ट्राइक रेट के साथ 436 रन बनाकर भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज रहे.

प्लेइंग इलेवन से रहना पड़ सकता है बाहर

हालांकि, इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से रनों का अंबार लगाने के बाद शुभमन गिल ने टी20 टीम में वापसी की है. टॉप पर गिल की जगह बनती दिखती है. दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी जीत का हिस्सा रहे जितेश शर्मा को भी मौका दिया गया है, ऐसे में प्लेइंग इलेवन में संजू की जगह खतरे में दिखती है. अगर टीम मैनेजमेंट संजू को मौका देता है तो यह देखना मजेदार होगा कि उन्हें किस स्थान पर खिलाया जाता है.

