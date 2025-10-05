विज्ञापन
रोहित शर्मा का वनडे में 264 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? भारत के पूर्व कोच ने की भविष्यवाणी

Rohit Sharma's record for highest score in ODI: अब वनडे में भी गिल को कप्तानी दी गई है. गिल के कप्तानी बनाए जाने के साथ ही उनको लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी हुई है

Read Time: 3 mins
  • संजय बांगर ने शुभमन गिल को रोहित शर्मा के वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला बताया है
  • शुभमन गिल ने वनडे में दोहरा शतक लगाया है और उन्होंने 208 रन की पारी केवल 149 गेंदों में खेली है
  • गिल ने 55 वनडे मैचों में 2,755 रन बनाए हैं और उनकी औसत 59.04 है, जिसमें आठ शतक शामिल हैं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Who can break Rohit Sharma's record for highest score in ODIs: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया है. गिल टीम टेस्ट में भी भारत के कप्तान हैं. अब वनडे में भी गिल को कप्तानी दी गई है. गिल के कप्तानी बनाए जाने के साथ ही उनको लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी हुई है. दरअसल, रोहित शर्मा के नाम वनडे में सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में 264 की पारी खेली थी. रोहित का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी बरकरार है. वहीं, अब रोहित के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने को लेकर भविष्यवाणी हो गई है. भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जो भविष्य में रोहित के 264 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकता है. बांगर ने दूरदर्शन पर 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में इस बारे में बताा है. 

दरअसल, शो में संजय बांगर से पूछा गया कि, रोहित शर्मा के श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए 264 रनों के वनडे रिकॉर्ड को कौन तोड़ सकता है, इस सवाल पर बांगर ने यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा का नाम नहीं लिया है. पूर्व भारतीय कोच के अनुसार शुभमन गिल रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. बांगर ने गिल का नाम लेते हुए कहा, "शुभमन गिल ने भी वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है, तो, उन्होंने इसका स्वाद चखा है. और अगर शुभमन गिल 45-46 ओवर खेल जाएं, तो मुझे लगता है कि वह यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. "

55 वनडे मैचों में, गिल ने 59.04 की औसत से 2,755 रन बनाए हैं, जिसमें आठ शतक और 15 अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन है, जो उन्होंने 2023 की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था.  हैदराबाद में, गिल ने पारी की शुरुआत करते हुए केवल 149 गेंदों में 19 चौकों और नौ छक्कों की मदद से 208 रन बनाए और 48.3 ओवर में यह उपलब्धि हासिल की थी. शुभमन गिल,  सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन के बाद वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं.

अभिषेक शर्मा तोड़ सकते हैं युवी का रिकॉर्ड

 बांगर को पूरा भरोसा है कि युवराज सिंह के सबसे तेज़ टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा ही तोड़ सकते हैं.  युवराज ने 2007 टी20 विश्व कप के दौरान डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 12 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया था. बांगर ने कहा कि, इस रिकॉर्ड को भी अभिषेक तोड़ सकते हैं. वह उनके शिष्य है और अभिषेक भी उनकी ही तरह छक्के उड़ाते हैं. 

Rohit Gurunath Sharma, India, West Indies, India Vs West Indies 2025, Shubman Singh Gill, Cricket
