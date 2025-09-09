Asia Cup 2025: 'आज के दौर में...' संजय बांगर ने इस खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का दूसरा 'वीरेंद्र सहवाग'

Sanjay Bangar ON Shubman Gill : भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसका खेलने का अंदाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) की तरह है. पूर्व कोच ने DD Sports के कार्यक्रम के दौरान उस खिलाड़ी के बारे में बात की है. दरअसल ,शो में संजय बांगर से पूछा गया कि आज के दौर में सबसे अच्छा कट शॉट कौन मारता है. इस सवाल पर पूर्व बल्लेबाजी कोच ने रिएक्ट किया और कहा कि, आजके दौरान में सबसे अच्छा कट शॉट जो सहवाग की तरह मारता है वह कोई और नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल है.

संजय बांगर ने जायसवाल को वर्ल्ड क्रिकेट का दूसरा वीरेंद्र सहवाग करार दिया है. पूर्व भारतीय कोच ने कहा कि, "स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट सबसे अच्छा इस समय जायसवाल माररे हैं. बहुत खूबसूरती से खेलते हैं .बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण उन्हें ऑफ साइड में बहुत सारी गेंद मिलती है जिसपर वो कट शॉट मारते हैं".

बता दें कि सहवाग वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन कट शॉट मारने वाले बल्लेबाज रहे हैं. ऐसे में संजय बांगर ने आजके दौर पर में जायसवाल को बेहतरीन कट शॉट मारने वाला बल्लेबाज बताया है जो बिल्कुल सहवाग की तरह खेलते हैं. दरअसल, जायसवाल टेस्ट में भारत के लिए ओपनिंग करते हैं और तेज गति से रन बनाने में माहिर हैं.

जायसवाल ने अबतक अपने करियर में (Yashasvi Jaiswal Profile - Cricket Player India) 24 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 2209 रन बनाने में सफलता हासिल की है, वहीं, टेस्ट में युवा जायसवाल के नाम 6 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज है. जायसवाल ने टेस्ट में 66.21 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने का कमाल कर दिखाया है. यशस्वी जायसवाल लगातार बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं और उन्हें भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार माना जाता है.