संजू सैमसन ने फिर बल्ले से मचाया धमाल, 4 चौकों-5 छक्के लगाकर ठोक दिए इतने रन

Sanju Samson Half Century in KCL: भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने तिरुवनंतपुरम में चल रही केरल क्रिकेट लीग (केसीएल) में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए एक और तेज़ अर्धशतक जड़ा. त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ प्रतियोगिता में अपने चौथे प्रदर्शन में सैमसन ने एक बार फिर सलामी बल्लेबाजी की और 37 गेंदों में चार चौकों और पांच छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेली. उनके रन 167.57 के स्ट्राइक रेट से आए. इसके साथ ही वी मनोहरन (26 गेंदों में नौ चौकों की मदद से 42 रन) और निखिल थोट्टाथ (35 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 45 रन) की पारियों की बदौलत केबीटी ने 20 ओवरों में 191/5 का स्कोर बनाया.

त्रिवेंद्रम के लिए अभिजीत प्रवीण वी (3/26) ने सबसे ज़्यादा 182/6 रन बनाए. संजीव साथरेसन ने 46 गेंदों में चार चौकों और पाँच अर्धशतकों की मदद से 70 रन बनाए. दो दिन पहले त्रिशूर टाइटन्स के खिलाफ मैच में, संजू ने सिर्फ़ 46 गेंदों में चार चौकों और नौ छक्कों की मदद से 89 रनों की शानदार पारी खेली. उनके रन 193 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से बने.

अपने पहले मैच में मध्यक्रम में 22 गेंदों में 13 रन बनाकर नाकाम रहने के बाद, एरीज़ कोल्लम सेलर्स के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए उन्होंने 51 गेंदों में 14 चौकों और सात छक्कों की मदद से 121 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस तरह से उनकी टीम ने विपक्षी टीम द्वारा रखे गए 237 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की. ​​विपक्षी टीम ने विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद के 41 गेंदों में तीन चौकों और 10 छक्कों की मदद से 94 रनों की शानदार पारी और कप्तान सचिन बेबी के सिर्फ़ 44 गेंदों में छह चौकों और छह छक्कों की मदद से 91 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत 236/5 रन बनाए थे.

संजू अब लीग के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने चार मैचों और पारियों में 71.25 की औसत से 285 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उनका स्ट्राइक रेट 182 का है. ऐसा लगातार अच्छा प्रदर्शन सैमसन और उनके प्रशंसकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 754 रनों की टेस्ट सीरीज़ के बाद शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शुभमन गिल की उप-कप्तान के रूप में वापसी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब जीतने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को बैकअप विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किए जाने के बाद सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

जितेश शर्मा ने 11 पारियों में 37.28 की औसत, 176.25 की स्ट्राइक रेट और एक अर्धशतक के साथ 261 रन बनाए थे. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 85 रन था. गिल, जो टी20 विश्व कप के ठीक बाद ज़िम्बाब्वे के टी20 दौरे के लिए कप्तान थे, एक ऐसी टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें ज़्यादातर नए खिलाड़ी थे. अब वह जुलाई 2024 के बाद उप-कप्तान के रूप में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे. नेतृत्व की भूमिका में उनकी वापसी से उन्हें सभी मैचों में खेलने का मौका मिलेगा, जिसमें अभिषेक शर्मा उनके सलामी जोड़ीदार होंगे.

भारत के लिए अपने 42 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के करियर में, सैमसन ने 38 पारियों में 25.38 की औसत से 861 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं. पिछले साल से, उन्होंने एक सलामी बल्लेबाज के रूप में नया जीवन पाया है, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखलाओं में पाँच पारियों में तीन शतक बनाए हैं. पिछले साल, वह भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज़ थे, जिन्होंने 12 पारियों में 43.60 की औसत से 436 रन बनाए थे, जिसमें 180.16 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें तीन शतक और एक अर्द्धशतक शामिल थे. उन्होंने शीर्ष क्रम में अभिषेक के साथ एक बेहतरीन साझेदारी की.

भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. भारत अपना अंतिम ग्रुप चरण का मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा.

ग्रुप चरण के बाद, टूर्नामेंट सुपर 4 में जाएगा, जहाँ प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी. अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहता है, तो उसके सभी सुपर 4 मैच दुबई में होंगे. अगर भारत दूसरे स्थान पर रहता है, तो उसका एक सुपर 4 मुकाबला अबू धाबी में और बाकी दो दुबई में होंगे. सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा. दुबई फाइनल की मेजबानी करेगा, जो 28 सितंबर को होना है.

