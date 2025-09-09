विज्ञापन
Asia Cup 2025: 'हम भारत के खिलाफ...', महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का बड़ा बयान

Asia Cup Press Conference IND vs PAK: भारतीय टीम बुधवार को यूएई के खिलाफ ग्रुप ए का पहला मैच खेलेगी जिसके बाद रविवार को उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा .

Asia Cup 2025: 'हम भारत के खिलाफ...', महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का बड़ा बयान
Salman Ali Agha on Aggression in Field vs India Asia Cup 2025
  • एशिया कप 2025 के उद्घाटन से पहले सभी आठ टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का बेबाक जवाब दिया
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम आक्रामकता पर कोई रोक नहीं लगाएगी
  • सूर्यकुमार यादव के अनुसार मैदान पर आक्रामकता जरूरी होती है और इसके बिना जीतना संभव नहीं होता
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup Press Conference IND vs PAK: एशिया कप 2025 के आगाज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमे सभी 8 टीमों के कप्तानों ने मीडिया के सवालों का बेबाक अंदाज में जवाब दिया और इस दौरान माहौल बिलकुल ही शानदार रहा, इस बीच जब भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर सवाल हुआ तो पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैदान पर खिलाड़ियों के आक्रामक अंदाज को लेकर जवाब दिया उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी इसी सवाल का जवाब दिया, चलिए एक एक कर दोनों ही कप्तानों के बयान आपको बताते हैं.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप के मुकाबले में आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगायेगी. सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है. अगर आपको जीतना है तो इसके बिना काम नहीं चल सकता.''

उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या खिलाड़ी आक्रामकता कम करेंगे. इसी सवाल पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा,‘‘ अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो यह उसका फैसला है. जहां तक मेरी टीम का सवाल है तो मैं कोई दिशा निर्देश किसी को नहीं देता.''

भारतीय टीम बुधवार को यूएई के खिलाफ ग्रुप ए का पहला मैच खेलेगी जिसके बाद रविवार को उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा .

भारत
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

