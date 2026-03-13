PAK vs BAN: दोस्त बनने चले थे आगा सलमान, दगा कर गए बांग्लादेशी कप्तान, फिर हुआ विचित्र रन आउट, VIDEO

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है. जहां बांग्लादेश कप्तान मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से आगा सलमान को रन आउट किया. उसपर बवाल मच गया है. पारी का 39वां ओवर मैदान में लेकर आए मेहदी हसन ने चौथी गेंद मोहम्मद रिजवान के सामने ऑफ स्टंप को निशाना बनाकर डाली थी. जिसे उन्होंने सामने की दिशा में रक्षात्मक तरीके से रोक दिया. जिसके बाद नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े आगा सलमान ने पीछे की तरफ मुड़ते हुए क्रीज के अंदर वापसी करने की कोशिश की. मगर जबतक वह क्रीज के अंदर लौट पाते. तबतक गेंद उनसे टकराकर रुक गई थी. यहीं पर दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा भी गए. जिसके बाद सलमान ने गेंद को उठाकर मेहदी को देने का प्रयास किया. मगर जबतक वह गेंद को उठा पाते. उससे पहले ही मेहदी ने तेजी से लपकते हुए गेंद को उठाकर स्टंप पर मार दिया. जिसके बाद वह भौचक्के रह गए. क्योंकि थ्रो के दौरान वह क्रीज से बाहर थे. नजीतन उन्हें रन आउट होकर पवेलियन की तरफ बढ़ना पड़ा.

अंपायर भी मेहदी के थ्रो आउट से सहमत नजर आए

इस वाकये के बाद मैदानी अंपायर तनवीर अहमद ने तीसरे अंपायर से मदद मांगी. जहां विजुअल्स देखने के बाद थर्ड अंपायर भी आउट के फैसले से सहमत नजर आए. थर्ड अंपायर का मानना था कि गेंद डेड नहीं थी. नियमों के मुताबिक के मुताबिक मेहदी हसन ने जिस खूबसूरती के साथ सलमान को आउट किया. वह वैध था.

गुस्से में आग बबूला हुए आगा सलमान

हालांकि, अंपायर के इस फैसले से आगा सलमान खुश नजर नहीं आए. मैदान से बाहर जाते वक्त उन्हें काफी गुस्से में देखा गया. यहीं नहीं सीमा रेखा के बाहर पहुंचते ही उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट और ग्लव्स भी फेंक दिया.

अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे आगा

रन आउट होने से पहले पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए आगा सलमान ने कुल 62 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 103.22 की स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से सात चौके और दो छक्के निकले. जब वह आउट हुए. उस दौरान टीम का स्कोर 38.4 ओवरों में 4-231 रन था.

