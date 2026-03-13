पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच जंग अभी थमी नहीं है. अफगानिस्‍तान पर पाकिस्‍तान के ताजा एयर स्‍ट्राइक में 4 लोगों की मौत हो गई है. अफगान सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान ने काबुल और कई अन्य प्रांतों पर नए हमले किए हैं. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने एक पोस्ट में कहा कि काबुल, कंधार, पक्तिया, पक्तिका और कुछ अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया गया. काबुल पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी हमले में अफगान राजधानी में 4 लोग मारे गए. पुलिस प्रवक्ता खालिद जादरान ने एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तानी बमबारी में राजधानी के घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें चार लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए.

पाकिस्‍तान ने घरों को बनाया निशाना?



तालिबान सरकार ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तोपखाने और मोर्टार हमले में एक ही परिवार के चार सदस्य, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे, मारे गए. काबुल के अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच सीमा पार झड़पों के कारण मंगलवार से अफगानिस्तान में अब तक सात लोग मारे जा चुके हैं. सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि ये मौतें गुरुवार तड़के खोस्त प्रांत के सादको गांव में हुईं. उन्होंने पाकिस्तान पर जानबूझकर नागरिकों के घरों और खानाबदोशों के तंबुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने X पर लिखा, 'एक खानाबदोश परिवार के चार सदस्य, जिनमें एक महिला और एक पुरुष, साथ ही दो बच्चे (एक लड़की और एक लड़का) मारे गए और तीन अन्य बच्चे घायल हो गए.'

पाकिस्‍तान की सफाई

पाकिस्तान का कहना है कि वह नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है और दोनों पक्षों के हताहतों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है. इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तान ने 'पूरी सावधानी के साथ लक्षित अभियान चलाए, जिसमें कड़ी निगरानी और यह सुनिश्चित करने का सिद्धांत अपनाया गया कि किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे.' मंगलवार को, फितरत ने बताया कि सीमावर्ती प्रांत पक्तिया में पाकिस्तानी गोलेबारी में तीन नागरिक मारे गए. चिकित्सा सूत्रों ने भी एएफपी को यही संख्या बताई.

कैसे शुरू हुई पाक-अफगान जंग

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएएमए) ने कहा है कि 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच पाकिस्तानी सैन्य अभियानों में अफगानिस्तान में 56 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 24 बच्चे शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, लगभग 115,000 लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) के आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है, जिन्होंने पाकिस्तान में कई घातक हमलों की जिम्मेदारी ली है, साथ ही इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (आईएसके) के आतंकवादियों को भी. अफगान अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है. अफगान और पाकिस्‍तान दोनों देशों के बीच संघर्ष 26 फरवरी को तब और तेज हो गया, जब अफगानिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर हमला शुरू किया. इसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान अधिकारियों के खिलाफ 'खुला युद्ध' घोषित कर दिया और 27 फरवरी को राजधानी काबुल पर बमबारी की. तब से सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें बढ़ गई हैं, जिनमें बुधवार की रात से गुरुवार की सुबह तक की घटनाएं भी शामिल हैं.

