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IND vs SL: जडेजा, मानव, कुलदीप या सारांश... पहले मैच में किसे मिलेगा मौका? प्लेइंग XI के समीकरण पर कोच का बड़ा बयान

मोहम्मद सिराज के आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्कों के दम पर भारत ने रोमांचक वॉर्मअप मुकाबले में श्रीलंका इलेवन को 6 विकेट से हरा दिया.

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IND vs SL: जडेजा, मानव, कुलदीप या सारांश... पहले मैच में किसे मिलेगा मौका? प्लेइंग XI के समीकरण पर कोच का बड़ा बयान
Sairaj Bahutule Team India Playing XI vs Sri Lanka

भारत के स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ तीन दिन के वार्म-अप मैच के खत्म होने के बाद टीम की तैयारी पर खुशी जताई है. बहुतुले की मानें तो स्पिन यूनिट ने टेस्ट सीरीज़ से पहले लोकल हालात के हिसाब से ढलने के लिए इस मैच का पूरा इस्तेमाल किया. बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बने रहने के लिए भारत को इस सीरीज को हर हाल में जीतना  होगा. श्रीलंका के स्पिन ट्रैक भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, ऐसे में टीम इंडिया करीब आधा महीने पहले ही पड़ोसी देश में पहुंचकर परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने में लगी हुई है और इसी क्रम में उसने तीन दिनों का वॉर्मअप मैच भी खेला है. 

स्पिनर्स को अच्छे मौके मिले

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा. NCC ग्राउंड पर वार्म-अप गेम में, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन ने पहली इनिंग में 15, 18, 13 और 11 ओवर फेंके, जबकि चारों ने मिलकर दूसरी इनिंग में 27 ओवर फेंके. दोनों इनिंग में, जडेजा ने दो-दो विकेट लिए. 

स्पिन गेंदबाजों को लेकर कोच साईराज ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,"सबसे पहले, मुझे लगता है कि बॉलर्स के पास पिच पर जाकर खुद को दिखाने का एक शानदार मौका था, जो पहले दिन थोड़ी फ्लैट थी. लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, पिच पर ज़्यादा टर्न आने लगा और स्पिनर्स के लिए यह निश्चित रूप से एक अच्छा मौका था."

सीरीज के लिए बेहतरीन तैयारी

जब साईराज से कुलदीप के वर्कलोड को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वह और हर बॉलर काफी ओवर करने में कामयाब रहे. कुलदीप इंग्लैंड में यॉर्कशायर के लिए पांच वनडे खेलने के बाद यहां आए थे. उन्होंने कहा,"उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और वह सिर्फ यह समझने के लिए ब्रेक लेना चाहता था कि उसका शरीर कैसा है और बाकी स्पिनरों को वह मौका मिला और उन्होंने अपने ओवर फेंके."

साईराज बहुतुले ने आगे कहा,"मानव ने लगभग 14-15 ओवर और जड्डू ने लगभग 14-15 ओवर फेंके. इसलिए, उन्हें अच्छे मौके मिले. वे समझ गए कि पिच कैसे रिएक्ट करती है और मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक बेहतरीन तैयारी थी."

प्लेइंग इलेवन पर नहीं खोलो पत्ते

किसी बड़े विदेशी दौरे से पहले जल्दी पहुंचने और मौसम के हिसाब से पूरी तरह ढलने की अहमियत पर ज़ोर देते हुए, भारत के पूर्व लेग-स्पिनर ने बताया कि पहली बार श्रीलंका का दौरा करने वाले खिलाड़ियों के लिए जल्दी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि किसी भी दौरे पर आने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है. हम इस खास मौके पर इसलिए आए हैं ताकि यह पक्का कर सकें कि हम हालात के हिसाब से ढल जाएं, और समझ सकें कि पिचें कैसी हैं. कुछ अनुभवी लोग यहां आए हैं, जड्डू पहले ही यहां खेल चुके हैं."

"लेकिन मानव और कुछ दूसरे नए लोग, सारांश जैन, उन्हें बस आइडियल लाइन, आइडियल लेंथ और ज़ाहिर है, फील्ड सेट के हिसाब से ढलना होगा, जो बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि इससे गॉल टेस्ट मैच में जाने के लिए हमारी तैयारी में मदद मिलती है और मुझे लगता है कि उन्होंने तीन दिनों का शानदार इस्तेमाल किया."

पहले टेस्ट के लिए स्पिन बॉलिंग लाइन-अप के सवालों का जवाब देते हुए, बहुतुले ने कहा कि टीम मैनेजमेंट वेन्यू पर पहुंचने के बाद इसका फैसला करेगा. बहुतेले ने कहा,"मुझे लगता है कि यह कॉल तभी लिया जाएगा जब हम गॉल पहुंचेंगे. लेकिन सभी 4 स्पिनरों में वह काबिलियत है. जड्डू के साथ एक्सपीरियंस है. मानव सुथार अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं और जाहिर है, सारांश के पास एक्सपीरियंस है."

"उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसी तरह उसने अपनी जगह बनाई है. अगर ज़रूरत पड़ी तो यह अनुभव हमें फ़ैसला लेने में मदद करेगा. कुलदीप, एक रिस्ट स्पिनर होने के नाते, टीम में एक रिस्ट स्पिनर का होना हमेशा मददगार होता है. ताकि वैरायटी रहे और चारों बॉलर टेस्ट मैच का इंतज़ार कर रहे हैं. इसलिए, हम गॉल पहुंंचने के बाद ही फ़ैसला करेंगे."

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