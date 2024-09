IND vs BAN: अश्विन-जडेजा की बल्लेबाज़ी पर मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का पोस्ट हुआ वायरल

महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान अपनी जवाबी साझेदारी के साथ भारत को "निराशा से खुशी" की ओर ले जाने के लिए ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की सराहना की. अश्विन और जडेजा के शानदार प्रदर्शन ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में भारत को बचाया, दोनों ऑलराउंडर यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में पहले दिन के खेल के अंत तक नाबाद रहे. पहले दिन स्टंप्स के समय, टीम इंडिया ने 6 विकेट 339 रन बना ली है, जिसमें अश्विन (102*) और जडेजा (86*) ने नाबाद 195 रन की साझेदारी के बाद मजबूत स्थिति में हैं.

तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, "निराशा से खुशी की ओर!

From despair to domination! @ashwinravi99 and @imjadeja's knocks have turned the tide for India once again. This all-round brilliance is invaluable.

Super partnership boys. 👏🏼#INDvBAN pic.twitter.com/eZNW6yOr8V