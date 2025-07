डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे! पीएम मोदी ने कहा- देश हो रहा है तकनीकी रूप से मजबूत

भारत ने बीते 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए खुद को दुनिया की डिजिटल राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया है. 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना ने आज देश के करोड़ों नागरिकों को न सिर्फ तकनीक से जोड़ा है, बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था और समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई इबारत भी लिखी है. ऐसे में डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है.

अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम #10YearsOfDigitalIndia मना रहे हैं! दस साल पहले, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी.

Today is a historic day as we mark #10YearsOfDigitalIndia!



Ten years ago, Digital India began as an initiative to transform our nation into a digitally empowered and technologically advanced society.



A decade later, we stand witness to a journey that has touched countless… https://t.co/gbngf6HcEk