47 साल पहले रिलीज हुआ गाना, सचिन ने बताया था पसंदीदा नंबर-1, छिपा है जीवन का फलसफा

क्रिकेटर जहां मैदान पर बहुत ही तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन जीते हैं, तो वे सुकून तलाशने के लिए संगीत की मदद लेते हैं. और अक्सर स्टेडियम के लिए रवाना होने के दौरान खिलाड़ियों को टीम बस में गाने सुनते देखा जा सकता है. यह सिलसिला कई दशकों से चला आ रहा है. और अगर यह कहा जाए कि इस मामले में सचिन तेंदुलकर ने अलग ही पहचान बनाई, तो गलत नहीं ही होगा. सचिन टीम बस में ज्यादातर समय वॉकमैन लगाकर गाने सुनते थे. और नियमित अंतराल पर उनकी तस्वीरें आती रहती थीं. बाद में सचिन तेंदुलकर ने इंटरव्यू में कई बार अपने पसंदीदा गाने के बार में डिटेल से बताया. चलिए आपको सचिन तेंदुलकर के उस गाने के बारे में बताते हैं, जिसे उन्होंने अपना पसंदीदा नंबर-एक बताया था.

किशोर कुमार की जयंती पर बताया था

दरअसल सचिन तेंदुलकर ने कुछ साल पहले किशोर कुमार की 94वीं जयंती पर अपना यह पसंदीदा गाना साझा किया था. तब सचिन ने दिग्गज गायक किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. उन्होंने अपने फैंस से भी इस गायक के उनके पसंदीदा गाने साझा करने को कहा.सचिन ने तब छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे ट्विटर पर पोस्ट किया था. और इस वीडियो में उन्होंने गाना बजाया था, "आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिदंगी बिता दो, पल ये ये जाने वाला है." निश्चित तौर पर यह गाना सचिन के नजरिये को बयां करने के साथ ही जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीने का दर्शन देता है.'

गाने के पीछे का दर्शनशास्त्र

गाने के बोल और उनका अर्थ

“आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो यह जाने वाला है...”

यह गीत वर्तमान पलों के महत्व के बारे में बताता है. कवि कह रहा है कि जो पल अभी आया है, वह तुरंत बीतने वाला भी है. इसलिए अगर जिंदगी का असली आनंद लेना है, तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से बाहर निकलकर इसी वर्तमान पल में जीना सीखो. भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में वर्तमान में जीने की बात कही है. ऐसे में यह गीत बहुत बड़ा संदेश देता है.

गाने का गहरा दर्शनशास्त्र

यह गाना भारतीय और वैश्विक दर्शन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बहुत ही सरल शब्दों में समेटे हुए है:

बौद्ध दर्शन और भारतीय अध्यात्म का एक मूल नियम है: अनित्य' (सब कुछ बदलने वाला है). संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, जो पल अभी है, वह अगले ही पल अतीत बन जाता है. और इस गाने को लिखने वाले गुलजार साहब इसी सत्य को बहुत सहजता से कहते हैं:

एक बार वक़्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तान मिली लम्हा कहीं नहीं”

यानी समय के दरिया में एक छोटा सा पल कहाँ गिर जाता है, पता ही नहीं चलता. वो लम्हा भले ही गायब हो जाता है, लेकिन पीछे अपनी एक पूरी कहानी (दास्तान) छोड़ जाता है

आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन वेदांत दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान या तो भूतकाल की यादों में दुखी रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरा रहता है. वह केवल 'वर्तमान' से कट जाता है. यह गाना हमें यही सीख देता है कि जीवन न तो बीता हुआ कल है और न आने वाला कल, जीवन केवल यह 'वर्तमान क्षण' है. अगर इसे पूरी शिद्दत से जी लिया, तो समझो जिंदगी जी ली।

यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है. कोई भी परिस्थिति या समय सदा एक जैसा नहीं रहता. जीवन में अगर कुछ स्थायी है तो वह बदलाव है. और यह बदलाव अलग-अलग भावों से घिरा होता है. जीवन में खुशी और गम दोनों आते-जाते रहते हैं. यह गाना हमें सिखाता है कि न तो सुख में बहुत ज्यादा अहंकार में डूबना चाहिए और न ही दुख में पूरी तरह टूटना चाहिए, क्योंकि यह पल भी गुजर जाएगा।

यह पंक्तियाँ बचपन, जवानी या जीवन के उन खूबसूरत पड़ावों की ओर इशारा करती हैं जो बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं. हम जब तक उन्हें मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, तब तक वे रेत की तरह फिसल चुके होते हैं. यह जीवन की अनिश्चितता और खूबसूरती दोनों का अहसास कराता है.

निष्कर्ष "आने वाला पल जाने वाला है"..यह सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं बल्कि एक जीवन-दर्शन है. आर.डी. बर्मन का सुकून देने वाला संगीत, किशोर कुमार की जादुई और भावुक आवाज, तथा गुलजार साहब के दार्शनिक बोल मिलकर इसे एक ऐसा मास्टरपीस बनाते हैं जो हर दौर के इंसान को यह याद दिलाता रहता है कि जिंदगी बेहद छोटी है, इसलिए हर पल को प्यार से जी लो.

गाने की मुख्य डिटेल्स