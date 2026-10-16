भुवनेश्वर कुमार आखिरी टी20 के लिए टीम में शामिल, जानें क्यों मुश्किल में आए अर्शदीप सिंह

मेहमान विंडीज के खिलाफ खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम में चुने गए भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है. दरअसल पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह चोटिल हो गए हैं. अर्शदीप के कंधे में चोट है और वह टीम के साथ बने रहेंगे. जिनके आखिरी और निर्णायक मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है. और यह मैच भुवी को एक हफ्ते बाद 22 अक्टूबर को खेले जाने वाले मुकाबले लिए जरूरी मैच प्रैक्टिस भी देगा. बुधवार को हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20 मैच के दौरान अर्शदीप सिंह के गेंदबाजी वाले कंधे पर चोट लग गई थी. जिसके बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया. बहरहाल, अर्शदीप के मैच में खेलने या न खेलने का फैसला मैच से ठीक पहले उनकी स्थिति के आधार पर किया जाएगा.

आखिरी और पांचवें टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है:-

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा [उप-कप्तान], शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार.

F.A.Q.= Frequently Asked Questions

प्र. 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां और अंतिम टी20 मैच कब और कहाँ खेला जाएगा?

उ.: यह मुकाबला 17 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

प्र. 2: अर्शदीप सिंह के चोटिल होने के बाद उनकी जगह टीम में किस अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया गया है?

उ.: अर्शदीप सिंह के गेंदबाजी कंधे पर चोट लगने के कारण चयन समिति ने अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया है.

प्र. 3: क्या आखिरी टी20 मैच में अर्शदीप सिंह खेलेंगे या नहीं? उ.: मैच में उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला उनकी फिटनेस और रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) के आधार पर मैच से ठीक पहले लिया जाएगा.

प्र. 4: आखिरी टी20 मैच के लिए भारतीय टीम की कप्तानी कौन संभाल रहा है?

उ.: इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर संभाल रहे हैं.

प्र. 5: पांचवें टी20 मैच के लिए मुथूट फिनकॉर्प का क्या संबंध है?

उ.: मुथूट फिनकॉर्प इस टी20 सीरीज की टाइटल स्पॉन्सर (प्रायोजक) है, इसलिए आधिकारिक तौर पर इसे 'मुथूट फिनकॉर्प टी20 सीरीज' कहा जा रहा है.