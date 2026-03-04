अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की मेहंदी सेरेमनी में कुछ इस अंदाज में सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि और बेटी सारा संग बिखेरी चमक

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok Mehendi Ceremony: IPL क्रिकेटर और भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर, सानिया चंडोक के साथ अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं. 5 मार्च को होने वाली मुख्य सेरेमनी से पहले, कपल की मेहंदी सेरेमनी की पहली तस्वीरें मंगलवार को वायरल हो गईं. तेंदुलकर और चंडोक दोनों परिवार एक शानदार सेरेमनी के लिए एक साथ आए. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि युवराज सिंह और उनकी पत्नी हेजल भी सेरेमनी में शामिल हुए.
Arjun Tendulkar with Fiance Saaniya & Both Side Family Arrived For Mehendi & Sangeet #arjuntendulkar #entertainmentvideo #viral #trending #fyp pic.twitter.com/hWJKiFP76A— entertainment Video (@entertainm58059) March 3, 2026
One day, Rohit Sharma and Ahaan Sharma will be standing together like Sachin Tendulkar and Arjun Tendulkar.🙌 pic.twitter.com/BDsYVVVHY1— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 3, 2026
Tendulkar & Chandok families come together for Arjun & Saaniya's Mehndi Ceremony ❤️😍— India Forums (@indiaforums) March 3, 2026
सचिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दूसरे बड़े लोगों को शादी के लिए बुलाया है, जिसके 5 मार्च, 2026 को होने की उम्मीद है.
सचिन ने हाल ही में एक सेरेमनी में कहा, "जब बेटा कोई लड़की को घर लेके आता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो पता चलता है कि बेटा बड़ा हो गया है." वे एक-दूसरे से बहुत प्यार करते दिखते हैं. अर्जुन, मुझे कहना होगा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम्हें कोई इतना खास मिला है जो तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करते हो."
अर्जुन और सानिया की सगाई अगस्त 2025 में हुई थी. अर्जुन, जिन्हें हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड किया गया था, भारतीय घरेलू क्रिकेट सर्किट में रेगुलर हैं. सानिया एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और एक जाने-माने बैकग्राउंड से आती हैं. वह मुंबई के जाने-माने बिज़नेसमैन रवि घई की पोती हैं और कहा जाता है कि वह काफी समय से तेंदुलकर के करीबी लोगों में से एक हैं.
अर्जुन ने घरेलू क्रिकेट में एक अलग रास्ता बनाया है, मुंबई में अपने शुरुआती दिनों से गोवा के लिए एक ज़रूरी बॉलिंग ऑलराउंडर बनने तक. एक लंबे बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ और निचले क्रम के काबिल बल्लेबाज़, उन्होंने 2022 में गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी में शतक बनाकर शानदार डेब्यू किया, और अपने पिता के अपने पहले फर्स्ट-क्लास मैच में तीन अंकों तक पहुंचने के कारनामे की बराबरी की.
हालांकि उन्हें एक महान सरनेम रखने का दबाव झेलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ अपने IPL कार्यकाल के दौरान अपनी क्षमता की झलक दिखाई है. अगले सीज़न में LSG की जर्सी पहनकर वह फिर से सुर्खियों में होंगे.
