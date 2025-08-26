'बॉक्सिंग के दस्ताने पहनवा दो...', सचिन तेंदुलकर ने अंपायर स्टीव बकनर पर ऐसे निकाली भड़ास

Sachin Tendulkar on Umpire Steve Bucknor: सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में रेडिट पर अपने फैन्स के सवालों का जवाब दिया. फैन्स सचिन से कई सवाल पूछे और खुद "मास्टर ब्लास्टर" से इसको लेकर जवाब दिया. सवाल-जवाब के क्रम में तेंदुलकर से एक फैन ने अंपायर स्टीव बकनर को लेकर भी अपनी राय दी है. जो आस्क मी एनिथिंग सेशन के दौरान सचिन से एक फैन ने स्टीव बकनर पर कमेंट करने को कहा गया तो तेंदुलकर ने सीधे तौर पर लिखा, 'जब मैं बल्लेबाजी कर रहा हूं तब उन्हें बॉक्सिंग के दस्ताने पहनवा दो, ताकि वह अंगुली न उठा सकें." (Sachin Tendulkar's dig at umpire Steve Bucknor)

सचिन को कई बार दे चुके हैं गलत आउट

बता दें कि अंपायर स्टीव बकनर ऐसे अंपायर के तौर पर भी याद किए जाते हैं जिन्होंने सचिन को कई दफा गलत तरीके से आउट किया. जिसपर काफी बवाल मचा था. बकनक सचिन तेंदुलकर को गलत आउट देने के लिए रहा बदनाम रहे. 1992 से 2007 के बीच लगातार पांच क्रिकेट वर्ल्‍डकप के फाइनल में अंपायरिंग करने का श्रेय बकनर को हासिल है.

बकनर एक बेहतरीन अंपायर थे लेकिन मास्‍टर ब्‍लास्‍टर को कई बार उनके गलत फैसलों को शिकार होना पड़ा था. बता दें क्रिकेट के अलावा बकनर फुटबॉल मैचों में भी रैफरी की भूमिका निभा चुके हैं. उनके नाम 128 टेस्‍ट मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड दर्ज है.

इसके अलावा रेडिट पर सवाल-जवाब सेशन के दौरान सचिन से एक फैन से पूछा "आपने 2010 के आसपास कहा था कि कोहली और रोहित आपकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और आप बिल्कुल सही साबित हुए. अब आपको क्या लगता है कि इसे आगे ले जाने के लिए कौन उपयुक्त है?"

इस सवाल का जवाब देते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा,"हां. विराट और रोहित ने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है. भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है और उन्होंने इंग्लैंड में अच्छा खेला. विरासत को आगे ले जाने के लिए कई दावेदार हैं."