'तीसरा शतक कौन लगाएगा?', सचिन को याद आए पुराने दिन, यशस्वी-गिल के शतक के बाद कर दी एक और मांग

Sachin Tendulkar Asked Who Will Score 3rd Century IND vs ENG 1st Test: हेडिंग्ले टेस्ट में भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को देख खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर भी काफी खुश हैं. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट करते हुए युवा जांबाजों की जमकर सराहना की है. इसके अलावा उन्होंने एक सवाल भी किया है. उन्होंने पूछा है कि इस पारी में तीसरा सेंचुरियन कौन होगा?

दरअसल, साल 2002 में भारतीय टीम की तरफ से हेडिंग्ले टेस्ट में कुल तीन बल्लेबाजों ने शतक जड़ा था. जिसमें सचिन तेंदुलकर के अलावा सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का नाम शामिल था. इन तीनों जांबाजों के उम्दा खेल के बदौलत उस दौरान टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उनकी जमीं पर शिकस्त दी थी.

A solid foundation laid by @klrahul and @ybj_19 enabled India to have a good day. Congratulations to Yashasvi and @ShubmanGill for their brilliant centuries. @RishabhPant17's contribution was equally important for the team.



India's batting today reminded me of the Headingley…