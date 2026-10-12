तेंदुलकर-अनवर ओपनर, नंबर-3 पर कोहली, कप्तान बना यह खिलाड़ी, वसीम जाफर ने चुनी भारत-पाकिस्तान की बेस्ट ODI प्लेइंग- 11

भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारत-पाकिस्तान को मिलाकर ऑल टाइम वनडे इलेवन का चुनाव किया है. जाफर ने अपनी ऑल टाइम वनडे 11 में 6 खिलाड़ी भारत से और 5 खिलाड़ी पाकिस्तान से लिए हैं. भारत-पाकिस्तान ऑल टाइम वनडे इलेवन का चुनाव करते हुए वसीम जाफर ने कहा कि, दोनों जहां महान खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए उनका उनका चुनाव करना मेरे लिए मुश्किल है.

लेकिन मैं कोशिश करता हूं, जाफर ने भारत-पाकिस्तान को मिलाकर ऑल टाइम वनडे इलेवन में ओपनर के तौर पर सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर का चुनाव किया है. इसके बाद नंबर 3 पर जाफर की पसंद विराट कोहली बने हैं.

भारत-पाकिस्तान ऑल टाइम वनडे इलेवन में जाफर ने नंबर 4 पर इंजमाम उल हक का चुनाव किया है. इसके बाद नंबर 5 पर जाफर की पसंद युवराज सिंह बने हैं. नंबर 6 पर जाफर ने धोनी का चुनाव किया है. धोनी को जाफर ने भारत-पाकिस्तान ODI 11 का कप्तान भी बनाया है.

इसके बाद नंबर 7 पर वसीम जाफर की पसंद ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक बने हैं नंबर 8 पर जाफऱ ने वसीम अकरम को रखा है. इसके बाद नंबर 9 पर जाफर की पसंद स्पिनर सकलैन मुश्ताक बने हैं. नंबर 10 पर वसीम जाफर ने जसप्रीत बुमराह का चुनाल किया है. वहीं, नंबर 11 पर जाफर ने अनिल कुंबले को जगह दी है. बता दें कि जाफर ने अपनी इस भारत-पाकिस्तान वनडे 11 रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है, जाफर ने शाहिद अफरीदी को भी इस टीम का हिस्सा नहीं माना है.

वसीम जाफर की भारत-पाकिस्तान ODI 11

सचिन तेंदुलकर- सईद अनवर, विराट कोहली, इंजमाम उल हक, युवराज सिंह, धोनी (कप्तान), अब्दुल रज्जाक, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, जसप्रीत बुमराह, अनील कुंबले

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