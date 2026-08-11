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'सचिन ने सबसे पहले फोन किया', विराट-रोहित ने भेजा मैसेज, संन्यास के पल का अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा

Ajinkya Rahane on His Retirement: 38 वर्षीय रहाणे ने माना कि संन्यास का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वह काफी भावुक हो गए थे.

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'सचिन ने सबसे पहले फोन किया', विराट-रोहित ने भेजा मैसेज, संन्यास के पल का अजिंक्य रहाणे ने किया खुलासा
Ajinkya Rahane on His Retirement:

अजिंक्य रहाणे ने नेशनल टीम के एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपना क्रिकेट करियर खत्म किया. रेड-बॉल क्रिकेट, खासकर विदेशी दौरों पर टीम उन पर बहुत भरोसा करती थी. तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार पिचों पर स्विंग होती गेंदों को खेलने की काबिलियत ने उन्हें एक खास हुनर ​​दिया, जो बहुत कम भारतीय खिलाड़ियों के पास है. हालांकि, जब अनुभवी बल्लेबाज रहाणे ने खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया, तो उन्हें सबसे पहला फोन महान सचिन तेंदुलकर का आया. बाद में, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के मैसेज भी उनके फोन पर आए.

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए रहाणे ने बताया कि सोशल मीडिया पर संन्यास का वीडियो पोस्ट करने के तुरंत बाद तेंदुलकर ने उन्हें सबसे पहले फोन किया था. 'मास्टर ब्लास्टर' ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि रहाणे भारत के लिए उससे कहीं ज़्यादा मैच खेलेंगे, जितने उन्होंने असल में खेले.

इरफान पठान एक और पूर्व खिलाड़ी थे जिन्होंने रहाणे को फोन किया, जबकि मौजूदा सुपरस्टार - कोहली, रोहित और बुमराह - ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजे.

रहाणे ने अखबार को बताया, "सबसे पहला फोन सचिन (तेंदुलकर) पाजी का आया, जिन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि मैं और लंबे समय तक खेलूंगा. मैंने उनसे कहा कि मैं इसे खींचना नहीं चाहता था क्योंकि मैं बिना किसी पछतावे के संन्यास ले रहा था. इरफान पठान ने भी फोन किया, जबकि पुजारा, विराट, रोहित और बुमराह सभी ने मुझे मैसेज किए. मैंने सभी से एक ही बात कही: मैं संतुष्ट था क्योंकि मैंने खेल के लिए अपना सब कुछ दिया था."

फोन पर हो या मैसेज के ज़रिए, रहाणे का जवाब सभी के लिए एक ही था कि वह अपने फैसले से खुश और शांत थे. 38 वर्षीय रहाणे ने माना कि संन्यास का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वह काफी भावुक हो गए थे.

रहाणे ने कहा, "वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं बहुत रोया. परिवार के साथ संन्यास के बारे में बात करते समय मैं भावुक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्डिंग का मुझ पर इतना असर होगा. मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अब वह काम नहीं कर पाऊंगा जिसे मैंने सालों तक पसंद किया था. यह ख्याल पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे मन में रहा."

रहाणे ने चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के साथ मैदान पर बिताए समय के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "पुजारा और मैंने घरेलू क्रिकेट में साथ में काफी खेला, जबकि विराट और मैंने भारत के लिए खेलते हुए ज़्यादा समय साथ बिताया. लेकिन हमारी बॉन्डिंग वाकई बहुत अच्छी थी. हमारा एक ही लक्ष्य था - भारत की टेस्ट टीम को टॉप पर ले जाना. 2015 में छठे या सातवें नंबर पर रहने के बाद, हम धीरे-धीरे नंबर 1 टेस्ट टीम बन गए. हम लगातार खेल पर चर्चा और विश्लेषण करते थे, एक-दूसरे से सीखते थे और एक मज़बूत रिश्ता बनाते थे. चैंपियन बनने से पहले, हमने टेस्ट में मुश्किल दौर भी साथ में देखे, लेकिन वह अनुभव मज़ेदार था."

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