साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को हराया, हार्मर 1 हजार फर्स्ट क्लास विकेट क्लब में शामिल

SA Beat PAK in 2nd Test: स्पिनर साइमन हार्मर 1,000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में शामिल हो गए. दक्षिण अफ्रीका ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का अंत आठ विकेट से जीत के साथ किया. जीत के लिए निर्धारित 68 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया गया. दो मैचों की सीरीज़ का अंत दोनों टीमों के बीच ट्रॉफी साझा करने के साथ हुआ, स्कोर 1-1 रहा. हार्मर 1,000 प्रथम श्रेणी विकेट हासिल करने वाले 217वें खिलाड़ी बन गए हैं और बक लेवेलिन (1,013 विकेट), माइक प्रॉक्टर (1,417) और एलन डोनाल्ड (1,216) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं. इंग्लैंड के विल्फ्रेड रोड्स के नाम सबसे ज़्यादा प्रथम श्रेणी विकेट हैं, जिन्होंने 1,110 मैचों में 4,204 विकेट लिए हैं.

पाकिस्तान ने चौथे दिन की शुरुआत 94/4 से की, बाबर आज़म (49*) और मोहम्मद रिज़वान (16*) नाबाद रहे. बाबर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए एक और रन के अलावा कुछ और नहीं जोड़ सके. हार्मर (6/50) और केशव महाराज (2/34) ने कहर बरपाया और पाकिस्तान 138 रनों पर ढेर हो गया, जिससे मेजबान टीम को सिर्फ़ 67 रनों की बढ़त मिली. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 333 रन बनाए थे, और दक्षिण अफ्रीका ने 404 रनों का जवाब दिया. 71 रनों की बढ़त हासिल की.

रयान रिकेल्टन (29 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 25* रन) और कप्तान एडेन मार्करम (45 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 42 रन) की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 12.3 ओवर में आठ विकेट से आसान जीत दर्ज की. इससे पहले, पहली पारी में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अब्दुल्ला शफीक (146 गेंदों में चार चौकों की मदद से 57 रन), कप्तान शान मसूद (146 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 87 रन) और सऊद शकील (147 गेंदों में चार चौकों की मदद से 66 रन) के अर्धशतकों की बदौलत पाकिस्तान ने 333 रन बनाए.

शफीक और मसूद के बीच दूसरे विकेट के लिए 111 रनों की साझेदारी पाकिस्तान की पारी का मुख्य आकर्षण रही. सलमान आगा (76 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 45 रन) ने भी शकील के साथ छठे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की और पाकिस्तान को 100 रनों के पार पहुंचाया. 300 रन का आंकड़ा पार किया. प्रोटियाज़ के लिए केशव महाराज (7/102) सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ रहे.

दूसरी पारी में, ट्रिस्टन स्टब्स (205 गेंदों में 76 रन, छह चौकों और एक छक्के की मदद से) और टोनी डी ज़ोरज़ी (93 गेंदों में 55 रन, एक चौका और दो छक्कों की मदद से) के योगदान के बावजूद, प्रोटियाज़ की टीम 235 रन पर आठ विकेट गंवा चुकी थी. निचले क्रम में, सेनुरन मुथुसामी (155 गेंदों में 89* रन, आठ चौकों की मदद से) ने केशव (53 गेंदों में 30 रन, दो चौकों की मदद से) के साथ नौवें विकेट के लिए 71 रन और कैगिसो रबाडा (61 गेंदों में 71 रन, चार चौकों और चार छक्कों की मदद से) के साथ दसवें विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की. रबाडा ने अपना पहला पेशेवर क्रिकेट अर्धशतक बनाया. प्रोटियाज़ की टीम 71 रन की बढ़त के साथ 404 रन पर ढेर हो गई.

आसिफ अफरीदी (6/79) और नोमान अली (2/92) पाकिस्तान के शीर्ष गेंदबाज़ रहे. पाकिस्तान अपनी बढ़त को केवल 67 रनों तक ही बढ़ा सका, क्योंकि हार्मर और महाराज की गेंदबाज़ी ने उन्हें 138 रनों पर रोक दिया. महाराज ने पहली पारी में नौ विकेट और महत्वपूर्ण 30 रनों के लिए 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का पुरस्कार जीता.