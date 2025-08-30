Rohit Sharma: किस भारतीय खिलाड़ी के पास मौज-मस्ती या मजाक करने के लिए जाते हैं रोहित शर्मा? बताया नाम

Rohit Sharma Big Statement: भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है. जिसके पास वह अक्सर हंसी-मजाक के लिए जाया करते थे. 'हिटमैन' शर्मा से जब सवाल किया गया कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में वह कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास आप मौज-मस्ती, हंसी-मजाक करने के लिए जाते हैं? सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'केवल एक ही व्यक्ति नहीं है. मैं सबके साथ घुल-मिल जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हंसी-मजाक के लिए शिखर धवन सबसे मजेदार व्यक्ति हैं.'

टीम इंडिया की सफलतम जोड़ियों में शुमार है रोहित और धवन की जोड़ी

रोहित शर्मा और शिखर धवन की दोस्ती जगजाहिर है. दोनों खिलाड़ियों का बतौर सलामी बल्लेबाज प्रदर्शन भी आला दर्जे का रहा. देश की सफलतम सलामी जोड़ियों में उनका नाम आता है. इन्होंने एक साथ पारी का आगाज करते हुए 5,148 रन बनाए. मौजूद समय में धवन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जबकि रोहित अब केवल वनडे फॉर्मेट का हिस्सा हैं.

धवन के संन्यास पर रोहित ने लिखा था दिल छू लेने वाली बात

शिखर धवन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. जिसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें खास अंदाज में विदाई दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार साझा करते हुए उन्हें 'परम जट्ट' बताया था. यही नहीं इस दौरान उन्होंने धवन की सराहना करता हुए कह था कि उन्होंने उनके काम को काफी आसान बना दिया था.

पहले टेस्ट फिर टी20 को रोहित ने कहा अलविदा

रोहित शर्मा ने पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट फिर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा. भारतीय टीम को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाते हुए उन्होंने टी20 फॉर्मेट से दूरी बनाई थी. हाल के दिनों में रेड बॉल क्रिकेट में उनका बल्ला कुछ खास नहीं चल रहा था. यही वजह है कि उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से भी दूरी बना ली है.

