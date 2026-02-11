विज्ञापन
विशेष लिंक

जीत गए, फिर भी नहीं हो रहा भरोसा, रिकेल्टन का बयान कर देगा हैरान

Ryan Rickelton Big Statement: रेयान रिकेल्टन को दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान पर रोमांचक टी20 वर्ल्ड कप मैच में मिली जीत को बयां के लिये शब्द नहीं मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि आखिर में जीत हासिल करके खुश हैं.

Read Time: 2 mins
Share
जीत गए, फिर भी नहीं हो रहा भरोसा, रिकेल्टन का बयान कर देगा हैरान
Ryan Rickelton
  • दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को रोमांचक टी20 वर्ल्ड कप मैच में हराया
  • रेयान रिकेल्टन ने 28 गेंदों में 61 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति दिलाई
  • क्विंटन डिकॉक ने 41 गेंदों में 59 रन बनाए और शतकीय साझेदारी निभाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ryan Rickelton Big Statement: दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन को दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान पर रोमांचक टी20 वर्ल्ड कप मैच में मिली जीत को बयां के लिये शब्द नहीं मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि आखिर में जीत हासिल करके खुश हैं. दक्षिण अफ्रीका एक यादगार मैच में दो उतार-चढ़ाव वाले सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को हराने में कामयाब रहा. रिकेल्टन (28 गेंद में 61 रन) और क्विंटन डिकॉक (41 गेंद में 59 रन) ने अर्धशतक बनाने के साथ शानदार शतकीय साझेदारी की जिससे दक्षिण अफ्रीका ग्रुप डी मैच में छह विकेट पर 187 रन बनाने में कामयाब रहा.

अफगानिस्तान ने इस स्कोर की बराबरी की. फिर पहले सुपर में भी बराबर रही लेकिन दूसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका जीत गया. रिकेल्टन ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'पहला ख्याल आता है कि क्रिकेट खराब खेल है. निश्चित रूप से यह एक रोमांचक मैच था. मेरे पास इसे बताने के लिए ज्यादा शब्द नहीं हैं. आखिर में हम जीत गए, इससे बहुत खुश हूं.'

उनतीस साल इस खिलाड़ी ने कहा, 'हम सब चिंतित थे और जीत की उम्मीद में थे. यह एक रोमांचक मैच था. हमने भावनाओं पर काबू पा लिया. पर यह बहुत मुश्किल था.'

यह भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा को अस्पताल से मिली छुट्टी, नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे या नहीं? इस आधार पर होगा फैसला
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
South Africa, Ryan David Rickelton, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now