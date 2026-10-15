दक्षिण अफ्रीका ने घोषित की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की टीम, हुए ये 2 बदलाव, जानें तमाम बातें

दक्षिण अफ्रीका पुरुष चयन समिति ने ने आज गकेबेरा के डाफाबेट सेंट जॉर्ज पार्क में रविवार, 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे डाफाबेट टेस्ट के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. पहले टेस्ट की टीम में एक बदलाव किया गया है. इसमें जिसमें बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्ज़के को ट्रिस्टन स्टब्स की जगह शामिल किया गया है. जबकि रयान रिकेल्टन दूसरे टेस्ट के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. टोनी डी जोर्जी को चयन के लिए नहीं विचारा गया क्योंकि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट से अपनी रिकवरी जारी रखे हुए है. दूसरा टेस्ट रविवार से भारतीय समय के हिसाब से सुबह 10 बजे से खेला जाएगा.

टीम इस प्रकार है: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्ज़ी, साइमन हार्मर, मार्को यान्सन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नॉर्टजे, डेन पैटरसन, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, और काइल वेरेन

दूसरे टेस्ट से जुड़े 5 F.A.Q (Frequently Asked questions)

प्र. 1: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच कब और कहाँ खेला जाएगा?

उ.: दूसरा टेस्ट मैच रविवार, 18 अक्टूबर से गुरुवार, 22 अक्टूबर के बीच डाफाबेट सेंट जॉर्ज पार्क, गकेबेरा में खेला जाएगा.

प्र. 2: दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत रोजाना भारतीय/स्थानीय समयानुसार कितने बजे होगी?

उ.: यह मैच प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे शुरू होगा

प्र. 3: दूसरे टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का कप्तान कौन है?

उ.: दूसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीकी (प्रोटेज) टीम का नेतृत्व टेम्बा बावुमा करेंगे

प्र. 4: दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख तेज गेंदबाज और स्पिनर कौन-कौन से हैं जिन्हें दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है?

उ.: टीम में प्रमुख तेज गेंदबाजों के रूप में कागिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, गेराल्ड कोएत्ज़ी, मार्को यान्सन, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश और डेन पैटरसन शामिल हैं; जबकि स्पिन विभाग की कमान केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी के हाथों में होगी.

प्र. 5: पहले टेस्ट के नतीजे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरे टेस्ट का क्या महत्व है?

उ.: डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 214 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए, 3 मैचों की इस सीरीज में बने रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका को गकेबेरा में खेला जाने वाला यह दूसरा टेस्ट जीतना अनिवार्य है.