RR vs CSK: गदर मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब?

Vaibhav Suryavanshi vs Nandre Burger: राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जिन्होंने 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट निकाले. वहीं, दूसरी ओर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 17 गेंद पर 52 रन की तूफानी पारी खेली थी. वैभव की पारी ऐसी थी जिसने राजस्थान को आसानी के साथ मैच जीतने का मौका दिया. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 12.1 ओवर में 128 रन बनाकर मैच को 8 विकेट से जीत लिया. तूफानी पारी खेलने के बाद भी वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब नहीं मिला जिसके कारण फैन्स के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है. दरअसल, गुवाहटी में खेले गए मैच में सीएसकी की टीम केवल 127 पर ढेर हो गई, इसके पीछे तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर की गेंदबाजी का ही असर था.

ये भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी ने 17 गेंद पर 52 रन बनाकर टी-20 में बनाया World Record, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

इस कारण मिला नांद्रे बर्गर को प्लेयर ऑफ द मैच

नांद्रे बर्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट और शुरुआत में ही दो विकेट निकालकर RR के तेज गेंदबाज ने सीएसके पर दबाव बना दिया था, जिससे सीएसके बाहर नहीं निकल सका. नांद्रे बर्गर ने पारी के दूसरे और अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन (6) को बोल्ड आउट कर CSK को तगड़ा झटका दिया था. इसके बाद चौथे ओवर में बर्गर ने पहली गेंद पर आयुष म्हात्रे को 0 पर पवेलियन भेजा जिससे सीएसके की टीम पूरी तरह से बिखर गई. सीएसके को छोटे स्कोर पर आउट करना ही मैच का टर्निंग प्वाइंट था और साथ ही टी20 को हमेशा से बल्लेबाजों का गेम समझा जाता है. ऐसे में गेंदबाज का इस तरह का पऱफॉर्मेंस करना मैच का सबसे बड़ा हाइलाइट होता है. यही कारण है कि वैभव की तूफानी पारी के बाद भी नांद्रे बर्गर को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

The architect of a dominant win! 👏



A fiery and match-winning Powerplay performance bags Nandre Burger the Player of the Match award 🩷



Scorecard ▶️ https://t.co/UzbuFk5G26#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvCSK pic.twitter.com/DSToc7c0kB — IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2026

बता दें कि बर्गर ने साल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था. अबतक इस गेंदबाज ने 7 आईपीएल मैच में 19 की औसत और 8.14 की इकॉनमी से 9 विकेट अपने नाम किए हैं. यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है.