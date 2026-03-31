Rajasthan Board 12th Results 2026 LIVE Updates: राजस्थान बोर्ड (RBSE) कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज यानी 31 मार्च 2026 को जारी किए जाएंगे. सुबह 10 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा. शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से नतीजों की घोषणा करेंगे. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या NDTV रिजल्ट चेकर के जरिए अपने नतीजे देख और डाउनलोड कर सकेंगे. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के नतीजे एक साथ ही घोषित किए जाएंगे.

कितने बच्चों ने दी है परीक्षा: इस साल लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.

कब हुई थी परीक्षा: 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थी. जो कि 11 मार्च 2026 तक चली थीं.

कब जारी होगा रिजल्ट: आज 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाना है.

RBSE कक्षा 12 का रिजल्ट कैसे करें चेक?

बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट - rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajasthan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर कक्षा 12 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक होगा. उसपर क्लिक कर दें. अपना रोल नंबर डालें और "Submit" पर क्लिक करें. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

Rajasthan Board 12th Results 2026 LIVE Updates:

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