विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs WI: रोस्टन चेज ने बताई वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की क्या है मुख्य समस्या

Roston Chase Statement After Defeat Against India: रोस्टन चेज का कहना है कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिकेट खेलकर नाम और आजीविका कमाना चाहते हैं लेकिन कैरेबियाई क्रिकेट की आर्थिक तंगी उनकी प्रगति को प्रभावित कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs WI: रोस्टन चेज ने बताई वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की क्या है मुख्य समस्या
Roston Chase
  • वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने भारत से हार के बाद क्रिकेट की आर्थिक तंगी को टीम की प्रगति में बाधा बताया
  • वेस्टइंडीज टीम ने दोनों पारियों में कम रन बनाए जिससे भारत दो मैचों की श्रृंखला में बढ़त पर है
  • क्रिकेट वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद एक आपात बैठक बुलाई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Roston Chase Statement After Defeat Against India: कप्तान रोस्टन चेज ने शनिवार (चार अक्टूबर) को भारत से पारी और 140 रन से हारने के बाद कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिकेट खेलकर नाम और आजीविका कमाना चाहते हैं लेकिन कैरेबियाई क्रिकेट की आर्थिक तंगी उनकी प्रगति को प्रभावित कर रही है. वेस्टइंडीज की टीम दोनों पारियों में 162 और 146 रन ही बना सकी, जिससे भारत दो मैच की श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया. दूसरा और अंतिम टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक नयी दिल्ली में खेला जाएगा.

एक समय में शक्तिशाली मानी जाने वाली वेस्टइंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर अपने पिछले टेस्ट में 27 रन के अपने सबसे कम स्कोर पर ढेर हो गई थी. इसके बाद क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें दिग्गज क्लाइव लॉयड, ब्रायन लारा और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया.

चेज क्रिकेट वेस्टइंडीज की क्रिकेट रणनीति और अंपायरिंग समिति के भी सदस्य हैं, उन्होंने मीडिया को बताया, 'मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हां, कैरेबियाई टीम में आर्थिक तंगी जरूर है.' इस समिति में लॉयड, लारा, पूर्व बल्लेबाज रामनरेश सरवन और मौजूदा खिलाड़ी शाई होप और चेज शामिल हैं.

उन्होंने कहा. 'हमें जो भी मदद मिल सकती है (अगर वे मदद लेने की योजना बना रहे हैं), मुझे उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी ताकि हम क्रिकेट के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकें. कैरेबियाई टीम में ट्रेनिंग सुविधाओं की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है.'

चेज ने कहा, 'लेकिन मैं इसे किसी बहाने या हाल में हमारे खराब प्रदर्शन को छिपाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं. मुझे अब भी लगता है कि रन बनाने, विकेट लेने वगैरह का कोई रास्ता निकालने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता.'

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप 2027 में नजर नहीं आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कर दी भविष्यवाणी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Indies, Roston Lamar Chase, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com