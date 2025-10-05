विज्ञापन
वर्ल्ड कप 2027 में नजर नहीं आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कर दी भविष्यवाणी

David Gower Big Statement: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुभवी जोड़ी आगामी वर्ल्ड कप 2027 में नजर नहीं आएगी.

वर्ल्ड कप 2027 में नजर नहीं आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कर दी भविष्यवाणी
Virat Kohli and Rohit Sharma
  • ऑस्ट्रेलिया दौरे के वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है
  • शुभमन गिल को नई कप्तानी मिली है, जबकि रोहित शर्मा अब कप्तानी भूमिका में नहीं हैं
  • डेविड गॉवर का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

David Gower Big Statement: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले जाने वाले वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. ब्लू जर्सी में काफी अरसे के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है. हालांकि, कप्तानी रोहित के हाथों से निकलकर शुभमन गिल की झोली में चली गई है. जिसपर दुनिया भर के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अपना विचार रख रहे हैं. इसी कड़ी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर ने भी अपना विचार रखा है. उनका मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुभवी जोड़ी आगामी वर्ल्ड कप 2027 में नजर नहीं आएगी. 

68 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने क्रिकेट प्रेडिक्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में खेलते हुए नजर आएंगे. हां, पंत चोटों से ग्रसित होने के बावजूद आगामी टूर्नामेंट में नजर आ सकते हैं. टीम युवा नेतृत्वकर्ताओं जैसे कि शुभमन गिल पर निर्भर करेगी जो भविष्य को आकार देंगे. यह उनके लिए खुद को साबित करने और टीम इंडिया को सफलता दिलाने का एक शानदार अवसर है.'

आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं. दोनों खिलाड़ी अब केवल एक फॉर्मेट वनडे में सक्रिय हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि वह आगामी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे और टीम इंडिया को एक बार फिर से चैंपियन बनाएंगे.   

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)और यशस्वी जायसवाल.  

India, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
