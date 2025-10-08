विज्ञापन
'ऑस्ट्रेलिया में...' वनडे की कप्तानी छीने जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन, बयान वायरल

Rohit Sharma's Reaction on ODI Captaincy Snub: अब वनडे की कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन सामने आया है. CEAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार के समारोह में रोहित ने बयान दिया है

'ऑस्ट्रेलिया में...' वनडे की कप्तानी छीने जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन, बयान वायरल
Rohit Sharma's first comment after losing ODI captaincy to Shubman Gill
  • शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है
  • ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे मैच खेलेगी और रोहित खिलाड़ी के रूप में शामिल रहेंगे
  • रोहित ने कप्तानी छिनने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज को लेकर बयान दिया है
Rohit Sharma on ODI Captaincy Snub: शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे मैच खेलेगी. रोहित बतौर खिलाड़ी इस सीरीज में खेलते दिखेंगे. वहीं, अब वनडे की कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन सामने आया है. CEAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार के समारोह में रोहित ने बयान दिया है. हालांकि रोहित ने कप्तानी जाने पर कोई बात नहीं कही लेकिन ऑस्ट्र्रेलियाई दौरे पर वनडे सीरीज खेलने को लेकर अपनी उत्सुकता जरूर जाहिर की है. भारत के हिट मैन रोहित शर्मा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि, "मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है, वहां जाना पसंद है, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं". रोहित शर्मा का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

इससे पहले, बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पुष्टि की थी कि रोहित को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वह और कोहली दोनों 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया. 

अगरकर ने कहा, " मेरा मतलब है कि वे इस समय इसी प्रारूप में खेल रहे हैं और हमने उन्हें चुना है. जहां तक 2027 वनडे वर्ल्ड कप की बात है, मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है कप्तानी में बदलाव के साथ आम तौर पर यही सोचा जाता है." 

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे मैच खेलेगी. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. ये भी माना जा रहा है कि यह वनडे सीरीज रोहित और विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर का आखिरी सीरीज साबित हो सकता है. रोहित शर्मा ने वनडे में अबतक 46 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 2407 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने ODI में 8 शतक और 9 अर्धशतकीय पारी खेली है. 

