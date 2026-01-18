IND vs NZ, 3rd ODI: रोहित शर्मा-गौतम गंभीर के बीच 'याराना' को देख फैन्स गदगद, Video

Rohit Sharma with Gautam Gambhir: भारत और न्यूजीलैंड के बीत सीरीज का आखिरी मैच इंदौर में खेला जाएगा. तीसरे वनडे से पहले गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को एक साथ हल्के फुल्के मूड में देखा गया जिसे देखकर फैन्स काफी गदगद हैं, दरअसल, काफी समय से रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टीम में सीनियर खिलाड़ी और कोच गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है लेकिन इस वायरल वीडियो में जिस तरह से रोहित और गंभीर एक दूसरे के साथ नजर आए हैं उसे देखकर लगता है कि जो भी बातें सामने आई थी वह सभी मनगढ़ंत थी.

Rohit Sharma, Gautam Gambhir, and Ravindra Jadeja are watching something together, and after looking at it, they discuss it among themselves and start laughing.😅❤️ pic.twitter.com/FICgUI5Wyv — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) January 17, 2026

Finally looks like peace between GG and Ro — Naishadh Jhaveri (@naishadhjhaveri) January 17, 2026

Rohit Sharma, Gautam Gambhir, and Ravindra Jadeja together are a treat for cricket fans.❤️‍🔥❤️‍🔥🏏 — Avnish Aryan (@avnisharya123) January 17, 2026

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अब तक एक-एक मुकाबला जीता है और यह मैच यह तय करेगा कि ट्रॉफी किसके नाम होगी. इतिहास की बात करें तो न्यूज़ीलैंड के लिए भारत की सरजमीं हमेशा कठिन रही है. अब तक भारत में खेली गई सात द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज में कीवी टीम एक भी नहीं जीत सकी है.कुल मिलाकर भारत में भारत के खिलाफ खेले गए 41 पूरे एकदिवसीय मुकाबलों में से न्यूजीलैंड सिर्फ नौ जीत सका है. ऐसे में यह मैच मेहमान टीम के लिए इतिहास बदलने का दुर्लभ अवसर है.

दोनों टीमों के बीच इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, जब मेजबान टीम ने कीवियों को 4 विकेट से मात दी थी. इसके बाद 14 जनवरी को हुए अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया. अब तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा.