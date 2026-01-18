विज्ञापन
IND vs NZ, 3rd ODI: रोहित शर्मा-गौतम गंभीर के बीच 'याराना' को देख फैन्स गदगद, Video

Rohit Sharma viral moment with Gautam Gambhir: काफी समय से रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टीम में सीनियर खिलाड़ी और कोच गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है लेकिन अब उन सभी दावों की हवा निकल गई है.

Rohit Sharma and Gautam Gambhir

Rohit Sharma with Gautam Gambhir: भारत और न्यूजीलैंड के बीत सीरीज का आखिरी मैच इंदौर में खेला जाएगा. तीसरे वनडे से पहले गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को एक साथ हल्के फुल्के मूड में देखा गया जिसे देखकर फैन्स काफी गदगद हैं, दरअसल, काफी समय से रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टीम में सीनियर खिलाड़ी और कोच गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है लेकिन इस वायरल वीडियो में जिस तरह से रोहित और गंभीर एक दूसरे के साथ नजर आए हैं उसे देखकर लगता है कि जो भी बातें सामने आई थी वह सभी मनगढ़ंत थी. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अब तक एक-एक मुकाबला जीता है और यह मैच यह तय करेगा कि ट्रॉफी किसके नाम होगी.  इतिहास की बात करें तो न्यूज़ीलैंड के लिए भारत की सरजमीं हमेशा कठिन रही है. अब तक भारत में खेली गई सात द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज में कीवी टीम एक भी नहीं जीत सकी है.कुल मिलाकर भारत में भारत के खिलाफ खेले गए 41 पूरे एकदिवसीय मुकाबलों में से न्यूजीलैंड सिर्फ नौ जीत सका है. ऐसे में यह मैच मेहमान टीम के लिए इतिहास बदलने का दुर्लभ अवसर है.

दोनों टीमों के बीच इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, जब मेजबान टीम ने कीवियों को 4 विकेट से मात दी थी. इसके बाद 14 जनवरी को हुए अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया. अब तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. 

