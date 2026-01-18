'उस लड़के में कुछ अलग बात है', रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया भविष्य में भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर

Rohit Sharma on Tilak Verma: भारत के हिट मैन रोहित शर्मा ने उस भारतीय खिलाड़ी को लेकर बात की है जिसे वो भारतीय क्रिकेट में अगला सबसे बड़ा मैच विनर मानते हैं. रोहित ने तिलक वर्मा को टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर करार दिया है. रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा को लेकर बात की और माना है कि तिलक भारत के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए हैं. रोहित ने तिलक वर्मा को खास और स्पेशल क्रिकेटर करार दिया है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए रोहित ने कहा, "मुझे लगता है कि तिलक में एक अलग चीज है, उसका रवैया बहुत अच्छा है, खासकर उसका टेम्परामेंट सुपर है. आप देखिए एशिया कप के फाइनल में तिलक ने जिस तरह की पारी खेली, वह अविश्वसनीय था. उस पारी में तिलक ने मैच विनर खिलाड़ी की झलक दिखाई थी, उसने दिखाया है वह भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है."

एशिया कप फाइनल में खेली थी यादगार पारी

तिलक वर्मा एक मैच विनर खिलाड़ी हैं. सिर्फ़ साढ़े तीन महीने पहले एशिया कप के हाई वोल्टाज फ़ाइनल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने 20 रनों के अंदर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव के विकेट गंवा दिये थे. भारतीय फ़ैन्स किसी अनर्थ की आशंका से घिर गए. ऐसे में तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की टॉप क्लास यादगार पारी खेली और फ़ाइनल मैच को पाकिस्तान के जबड़े से ख़ींच लिया. भारत एशिया कप का चैंपियन है और तिलक वर्मा फ़ाइनल के ‘मैन ऑफ़ द मैच.'

सर्जरी के बाद शुभ संदेश!

टी-20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से ठीक महीने भर पहले कड़ाके की सर्दी के बीच टीम इंडिया के फ़ैन्स के लिए बड़े झटके की ख़बर आई. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया की सबसे मज़बूत कड़ी तिलक वर्मा की सर्जरी ने भारतीय क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया. ये कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें ठीक होने में तीन से चार हफ़्ते का वक्त लग सकता है, और कहीं टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं?