विज्ञापन
विशेष लिंक

'उस लड़के में कुछ अलग बात है', रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया भविष्य में भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर

Rohit Sharma react on Tilak Verma: रोहित शर्मा ने भारत के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो भारतीय क्रिकेट का अगला सबसे बड़ा मैच विनर मानते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
'उस लड़के में कुछ अलग बात है', रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया भविष्य में भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर
Rohit Sharma Big Statement on Tilak Verma: रोहित शर्मा का बड़ा बयान
  • रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा को भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर बताया है जो खास क्रिकेटर हैं
  • उन्होंने तिलक के टेम्परामेंट और रवैये की प्रशंसा करते हुए उनकी एशिया कप फाइनल की पारी को अविश्वसनीय बताया
  • तिलक वर्मा ने एशिया कप फाइनल में नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma on Tilak Verma: भारत के हिट मैन रोहित शर्मा ने उस भारतीय खिलाड़ी को लेकर बात की है जिसे वो भारतीय क्रिकेट में अगला सबसे बड़ा मैच विनर मानते हैं. रोहित ने तिलक वर्मा को टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर करार दिया है. रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा को लेकर बात की और माना है कि तिलक भारत के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए हैं. रोहित ने तिलक वर्मा को खास और स्पेशल क्रिकेटर करार दिया है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए रोहित ने कहा, "मुझे लगता  है कि तिलक में एक अलग चीज है, उसका रवैया बहुत अच्छा है, खासकर उसका टेम्परामेंट सुपर है. आप देखिए एशिया कप के फाइनल में तिलक ने जिस तरह की पारी खेली, वह अविश्वसनीय था. उस पारी में तिलक ने मैच विनर खिलाड़ी की झलक दिखाई थी, उसने दिखाया है वह भारत का सबसे बड़ा मैच विनर है."

एशिया कप फाइनल में खेली थी यादगार पारी

तिलक वर्मा एक मैच विनर खिलाड़ी हैं. सिर्फ़ साढ़े तीन महीने पहले एशिया कप के हाई वोल्टाज फ़ाइनल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने 20 रनों के अंदर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव के विकेट गंवा दिये थे. भारतीय फ़ैन्स किसी अनर्थ की आशंका से घिर गए. ऐसे में तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की टॉप क्लास यादगार पारी खेली और फ़ाइनल मैच को पाकिस्तान के जबड़े से ख़ींच लिया. भारत एशिया कप का चैंपियन है और तिलक वर्मा फ़ाइनल के ‘मैन ऑफ़ द मैच.' 

सर्जरी के बाद शुभ संदेश!
टी-20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से ठीक महीने भर पहले कड़ाके की सर्दी के बीच टीम इंडिया के फ़ैन्स के लिए बड़े झटके की ख़बर आई. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया की सबसे मज़बूत कड़ी तिलक वर्मा की सर्जरी ने भारतीय क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया. ये कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें ठीक होने में तीन से चार हफ़्ते का वक्त लग सकता है, और कहीं टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Gurunath Sharma, Namboori Thakur Tilak Varma, T20 World Cup 2026, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now