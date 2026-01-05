विज्ञापन
Vijay Hazare Trophy: नहीं दिखेगा रोहित शर्मा-विराट कोहली का जलवा, कल एक्शन में दिखेंगे ये सितारे

Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा और विराट कोहली जारी विजय हजारे ट्रॉफी के छठे राउंड के मुकाबले में नहीं दिखेंगे. जबकि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल एक्शन में होंगे और फैंस पर उनकी निगाहें होंगी.

Vijay Hazare Trophy: भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा जारी विजय हजारे ट्रॉफी के छठे राउंड के मुकाबले में नहीं खेलेंगे. बीसीसीआई के आदेश के अनुसार, कोहली ने दिल्ली के लिए दो मैच खेले. आंध्र के खिलाफ उन्होंने 131 और  गुजरात के खिलाफ - उन्होंने 77 रनों की पारी खेली. कोहली की पारी से उनकी टीम जीतने में सफल हुई. इसके बाद कोहली बीते तीन मैचों में नहीं खेले थे और कयास लगाए जा रहे थे कि वह रविवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होने से पहले एक और मैच खेल सकते हैं. हालांकि, ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली का यह करिश्माई बल्लेबाज मंगलवार को होने वाले मैच के लिए उपलब्ध नहीं है. 

हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह के हवाले से लिखा,"नहीं, वह उपलब्ध नहीं है." अगर कल कोहली खेलते तो वह उनका मुकाबला तेज गेंदबाज हिमांशु सांगवान से होता, जिन्होंने विराट को उनके करियर के आखिरी रेड-बॉल मैच में बोल्ड किया था. वहीं रोहित शर्मा पहले ही मुंबई के लिए दो मैच खेल चुके हैं, जिसका मतलब है कि वह भी मंगलवार को नहीं खेलेंगे. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल खेलते दिख सकते हैं. श्रेयस अय्यर को मुंबई का कप्तान बनाया गया है. अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे और उन्होंने उसके बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. जबकि गिल, जिन्हें पंजाब के अंतिम लीग मैच में शामिल होना था, भारत की टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेलेंगे. इसके अलावा हार्दिक पंड्या और केएल राहुल भी एक्शन में होंगे.

भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारतीय सितारों को बीसीसीआई द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो मैच खेलने के लिए कहा गया था. अधिकतर सितारों ने इस दौरान हिस्सा लिया. वहीं अब सितारें जल्द ही इस सीरीज के लिए अपनी तैयारी शुरू करेंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 7 जनवरी को भारतीय कैंप होना है और कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

