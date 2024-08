रोहित शर्मा और विराट कोहली हुए आमने-सामने, क्या जोरदार भिड़ंत के लिए हैं तैयार?

Duleep Trophy 2024: रोहित शर्मा और विराट कोहली के चाहने वालों की संख्या लाखों में है. फैंस इन दोनों बल्लेबाजों को हमेशा मैदान में शिरकत करते हुए देखना चाहते हैं. सोचिए अगर ये दोनों बल्लेबाज मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरते हैं तो रोमांच की पराकाष्ठा किस लेवल की होगी. आईपीएल के दौरान ऐसा रोमांच हम देख चुके हैं. मगर इस बार यह दिग्गज जोड़ी आईपीएल में नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट दलीप ट्रॉफी में आमने-सामने हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो अहम टूर्नामेंट में रोहित शर्मा और विराट कोहली ही नहीं. देश के कई अन्य स्टार क्रिकेटर भी जलवा बिखरने के लिए तैयार हैं. इसमें सूर्यकुमार यादव से लेकर अक्षर पटेल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शुभमन गिल जैसे तमाम क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं.

बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने इस बार 6 टीम जोनल फॉर्मेट और जोनल सेलेक्शन नियम को खत्म करने का फैसला लिया है. आगामी सीजन में कुल 4 टीमें हिस्सा लेंगी. इसमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी का नाम शामिल है. टूर्नामेंट राउंड रॉबिन लीग के आधार पर खेला जाएगा. यहां कोई नॉक-आउट मुकाबला शामिल नहीं है. 3 राउंड समाप्त होने के बाद जो टीम अंकतालिका में टॉप पर रहेगी. उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा.

Duleep trophy 2024-25 (Red Ball) likely Playing 11 of India A , B , C and D teams BCCI pic.twitter.com/EgG3JU2vL5