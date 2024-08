बेन स्टोक्स के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड को मिला नया कप्तान, युवा स्टार का करियर देख हो जाएंगे दंग

Ben Stokes Ruled Out: जल्द ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अपने घरेलू सरजमीं पर रेड बॉल क्रिकेट में श्रीलंकाई टीम का सामना करना है. उससे पहले मेजबान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि आगामी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में वह शिरकत नहीं करेंगी. इसके पीछे की वजह उनकी चोट है.

दरअसल, हाल ही में 33 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए बुरी तरह से चोटिल हो गया था. उनके चोट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोटिल होने के बाद उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा. प्रतिष्ठित लीग में वह 'नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स' टीम का हिस्सा थे.

Surrey's Ollie Pope will captain the England Test side as Ben Stokes is ruled out for the rest of the summer with injury.



Congratulations, Popey!



