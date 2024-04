Rohit Sharma: आखिरी ओवर में रोहित ने संभाली मुंबई इंडियंस की कमान, तो जीत के जश्न में ऐसे लगे चार चाँद, सेलिब्रेशन वीडियो हुआ वायरल

मुंबई इंडियंस की पंजाब के ऊपर हासिल 9 से जीत कोई आसान काम नहीं था, एक पल ऐसा था जब लगा की पंजाब ने मुकाबले पर पकड़ बना ली है और उसकी बात आखिरी ओवर में आकाश मधवाल (Akash Madhwal last over vs PBKS) को गेंदबाज़ी थमते समय रोहित शर्मा से हार्दिक पंड्या (Rohit Sharma Suggest Hardik Pandya) सलाह लेते नज़र आये और रोहित के फैसले ने मैच के हालात को एकदम ही मोड़ दिया.

आखिरी ओवर में गेंदबाज़ी की जिम्मेदारी लिए हुए आकाश मधवाल ने रोहित (Rohit Sharma Take Charge in Last Over vs PBKS) के समझाए हुए रणनीति पर गेंदबाज़ी की लेकिन मुकाबले का वो मोड़ ऐसा था जहां मुंबई को जीत के लिए एक विकेट और पंजाब को जीत के लिए 12 रनों की तलश थी और क्रीज़ पर रबाडा 2 गेंद में 7 रन बनाकर क्रीज़ पर थे जिसमे एक छक्का भी शामिल था और वहां से जीत को मुंबई की झोली में डालना कही न कही आकाश मधवाल की सूझबूझ और रोहित का सलाह ने कमाल कर दिया.

आईपीएल के द्वारा एक्स पर पोस्ट किये गए वीडियो में मुंबई इंडियंस के जीत (Mumbai Indians Celebration Video Viral) हासिल करने के बाद हिटमैन और मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा दहाड़ते हुए नज़र आये तो वही ईशान किशन क्रीज़ पर जोर जोर से उछलते हुए नज़र आये, लेकिन इन सब के बीच हार्दिक पंड्या और रोहित शर्मा का गले मिलना (Hardik Pandya Hugs Rohit Sharma) मुंबई इंडियंस के फैंस और मुंबई इंडियंस के लिए इस टूर्नामेंट में आने वाले मुकाबलों के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है.