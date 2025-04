MI vs RCB: रोहित शर्मा का ऐतिहासिक कारनामा, क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट को चौंकाया

MI vs RCB, Rohit Sharma record: आईपीएल 2025 के 20वें मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 12 रनो ंसे हरा दिया. भले ही मुंबई को इस मैच में हार मिली लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. रोहित ने मैच में 9 गेंद पर 17 रन बनाए जिसमें उन्होंने दो चौका और एक छक्का लगाने में कामयाबी पाई. भले ही रोहित बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने एक ऐसा कमाल किया है जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया है. रोहित ने मैच में मुंबई इंडियंस की पारी के पहले ओवर में जो भुवनेश्वर कुमार ने की थी. उस पहले ओवर में रोहित ने चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया.

रोहित शर्मा का ऐतिहासिक कारनामा

ऐसा करते ही रोहित आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर रोहित ने क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग के महारिकॉर्ड को तोड़ दिया. दोनों बैटरों ने आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर के दौरान कुल 12-12 छक्के लगाए थे. वहीं, अब रोहित शर्मा ने इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को पछाड़ दिया है. रोहित अब आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर के दौरान अबतक कुल 13 छक्के लगा चुके हैं. (Most sixes in the 1st over in IPL).

इस मामले में अब दूसरे नंबर पर बैंडन मैक्कुलम हैं जिन्होंने आईपीएल के पहले ओवर में कुल 10 छक्के लगाए थे. केएल राहुल ने अबतक पहले ओवर में 9 छक्के लगाने का कमाल किया है. इस आईपीएल में रोहित शर्मा कोई खास कमाल अबतक नहीं कर पाए हैं. रोहित ने पहले मैच में सीएसके के खिलाफ 0 पर आउट हो गए थे. वहीं, गुजरात के खिलाफ रोहित के बल्ले से केवल 8 रन निकले थे. इसके अलावा केकेआऱ के खिलाफ 13 रन और अब आरसीबी के खिलाफ रोहित ने 17 रन की पारी खेली.

रोहित का रन न बना पाना फैन्स को चौंका रहा है. बता दें कि मैच में पहले आरसीबी ने बल्लेबाजी की थी और 221 रन बनाए थे जिसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन ही बना सकी. इस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम यह मैच 12 रन से हार गई. 10 साल के बाद आरसीबी की टीम ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हराया है.