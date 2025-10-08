IND vs AUS: रोहित शर्मा की नजर शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, मात्र इतने छक्के लगाते ही रच देंगे इतिहास

- रोहित शर्मा लगभग छह महीने के ब्रेक के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं
- रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को केवल आठ छक्के से तोड़ने वाले हैं
- रोहित शर्मा अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 637 छक्के लगा चुके हैं जो विश्व क्रिकेट में सबसे अधिक हैं
Rohit Sharma Eyes on Shahid Afridi ODI Sixes World Record: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लगभग 6 महीने के अंतराल और शानदार फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ‘हिटमैन' अब 19 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में नजर आने वाले हैं. टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके पूर्व कप्तान अब अपनी नजरें 2027 वनडे विश्व कप पर टिकाए हुए हैं और इस सीरीज़ से वे एक नई शुरुआत करना चाहेंगे.
रोहित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब
रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी पहले ही बन चुके हैं, लेकिन अब वे वनडे फॉर्मेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने के कगार पर हैं. उन्हें पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों (351) के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 8 छक्कों की जरूरत है.
|खिलाड़ी
|मैच
|छक्के
|शाहिद अफरीदी
|398
|351
|रोहित शर्मा
|273
|344
|क्रिस गेल
|301
|331
|सनथ जयसूर्या
|445
|270
|एमएस धोनी
|350
|229
|इयोन मोर्गन
|248
|220
|एबी डिविलियर्स
|228
|204
|ब्रेंडन मैकुलम
|260
|200
|सचिन तेंदुलकर
|463
|195
‘हिटमैन' की ताकत छक्कों का तूफान
रोहित शर्मा की गेंद को स्टैंड्स के पार भेजने की क्षमता उन्हें आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज़ों में शुमार करती है. अब तक उन्होंने वनडे में 344, टी20 अंतरराष्ट्रीय में 205, और टेस्ट क्रिकेट में 88 छक्के लगाए हैं. कुल मिलाकर, वे 637 अंतरराष्ट्रीय छक्कों के साथ विश्व क्रिकेट में नंबर-1 बल्लेबाज हैं.अगर रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ इस सीरीज में आठ छक्के लगा देते हैं, तो वे न केवल अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बल्कि सबसे तेज 350 वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे, क्योंकि अफरीदी को इस मुकाम तक पहुँचने में 398 मैच लगे थे, जबकि रोहित ने अब तक केवल 273 वनडे खेले हैं.
विराट-रोहित की जोड़ी फिर एक साथ
19 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की वापसी होने वाली है. दोनों दिग्गजों को एक साथ मैदान पर देखना प्रशंसकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा. भारतीय टीम को भी उम्मीद होगी कि उनका ‘हिटमैन' पुराने अंदाज में लौटे और इस बार नए रिकॉर्ड अपने नाम करें.
