'ये तो मोमेंट हो गया', कपल कर रहा था वेडिंग शूट, देखकर 'मेरे यार की शादी है, गाने पर नाचने लगे रोहित शर्मा, Video

Rohit Sharma Viral Video on internet: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया है जिसने फैन्स का दिल एक बार फिर जीत लिया है

Rohit Sharma dance viral Video: रोहित ने जीता दिल
  • रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्री-वेडिंग फोटो शूट के दौरान डांस कर कपल का मनोरंजन किया
  • वीडियो में रोहित शर्मा ने मेरे यार की शादी है गाना बजाकर जोड़े के खुशी के पल को और खास बनाया
  • अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मैचों में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी कर धमाका किया था.
Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्मा कितना जिंदादिल इंसान है इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया है जिसने फैन्स का दिल एक बार फिर जीत लिया है. इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में, रोहित, जो अक्सर जिम ट्रेनिंग में समय बिताते हैं, उन्हें अपने स्पीकर पर 'मेरे यार की शादी है' गाना बजाकर और अपने डांस मूव्स दिखाकर एक जोड़े के प्री-वेडिंग फोटो शूट में बाधा डालते हुए देखा गया था. इस वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. रोहित के इस जेस्चर से कपल आश्चर्यचकित हो गए.  दुल्हन को मराठी में यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, 'ये तो मोमेंट हो गया'

पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में, रोहित 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए सीरीज़ के पहले मैच में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए अगले दो वनडे मैचों में उन्होंने 73 और नाबाद 121 रन बनाए. बल्ले से उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच के अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी दिया गया.

रोहित ने तीसरे वनडे में शानदार शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी. इस शतक के बाद रोहित वनडे में पहली बार आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बने थे.  वह सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद ICC वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में नंबर 1 पर आने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने.

अब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी सीरीज़ में कई बल्लेबाज़ी रिकॉर्ड तोड़ने वाले रोहित के पास आगामी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज़ के दौरान वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा.  अब तक रोहित के नाम 276 वनडे मैचों में 349 छक्के हैं और उन्हें शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तीन और छक्कों की जरूरत है. 

