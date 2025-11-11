'ये तो मोमेंट हो गया', कपल कर रहा था वेडिंग शूट, देखकर 'मेरे यार की शादी है, गाने पर नाचने लगे रोहित शर्मा, Video

Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्मा कितना जिंदादिल इंसान है इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया है जिसने फैन्स का दिल एक बार फिर जीत लिया है. इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में, रोहित, जो अक्सर जिम ट्रेनिंग में समय बिताते हैं, उन्हें अपने स्पीकर पर 'मेरे यार की शादी है' गाना बजाकर और अपने डांस मूव्स दिखाकर एक जोड़े के प्री-वेडिंग फोटो शूट में बाधा डालते हुए देखा गया था. इस वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. रोहित के इस जेस्चर से कपल आश्चर्यचकित हो गए. दुल्हन को मराठी में यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, 'ये तो मोमेंट हो गया'

A newly engaged couple was doing their wedding shoot, and when Rohit saw them while working out, he played the song "Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai" on his speaker and started dancing.😃🫡



The way Couple said "ye to moment ho Gaya" 🥹



bRO made their wedding more special❤️ pic.twitter.com/E8TefTYAv9 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 10, 2025

पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में, रोहित 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए सीरीज़ के पहले मैच में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए अगले दो वनडे मैचों में उन्होंने 73 और नाबाद 121 रन बनाए. बल्ले से उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच के अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी दिया गया.

रोहित ने तीसरे वनडे में शानदार शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी. इस शतक के बाद रोहित वनडे में पहली बार आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बने थे. वह सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद ICC वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में नंबर 1 पर आने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने.

अब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी सीरीज़ में कई बल्लेबाज़ी रिकॉर्ड तोड़ने वाले रोहित के पास आगामी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज़ के दौरान वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. अब तक रोहित के नाम 276 वनडे मैचों में 349 छक्के हैं और उन्हें शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तीन और छक्कों की जरूरत है.