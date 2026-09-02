विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे रोहित शर्मा? BCCI की रिव्यू मीटिंग से पहले मिला बड़ा अपडेट

BCCI Review Meeting 2027: BCCI की रिव्यू मीटिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के वनडे वर्ल्ड कप तक के भविष्य पर भी बात हो सकती है. ऐसी अटकलें हैं कि चयन समिति के एक सदस्य (अध्यक्ष नहीं) ने रोहित को बताया था कि पैनल ने आगे बढ़ने का फैसला किया है.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
क्या 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे रोहित शर्मा? BCCI की रिव्यू मीटिंग से पहले मिला बड़ा अपडेट
Rohit Sharma
IANS

BCCI Review Meeting 2027: गुरुवार को मुंबई में होने वाली BCCI की रिव्यू मीटिंग में हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर शामिल होंगे. इस बैठक में न्यूजीलैंड के अहम दौरे (सभी फॉर्मेट) से पहले मुख्य खिलाड़ियों की चोटों के प्रबंधन और अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोडमैप पर चर्चा होगी.

रोडमैप पर चर्चा में तीन सीनियर खिलाड़ियों - रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा- के वनडे वर्ल्ड कप तक के भविष्य पर भी बात होगी. जहां बाद के दो खिलाड़ियों पर अभी कोई खास दबाव नहीं है, वहीं रोहित शर्मा पर काफी दबाव है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी अटकलें हैं कि चयन समिति के एक सदस्य (अध्यक्ष नहीं) ने रोहित को बताया था कि पैनल ने आगे बढ़ने का फैसला किया है. इंग्लैंड के हालिया दौरे के दौरान लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित से पूछा गया था कि क्या वह अपने करियर को अलविदा कहेंगे.

हालांकि पूर्व कप्तान और उनके करीबी लोगों ने इस पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन चर्चा थी कि भले ही वह नाराज थे, फिर भी रोहित सहमत हो गए थे. हालांकि, लॉर्ड्स में शानदार शतक (भले ही टीम हार गई) के बाद, कम से कम अभी के लिए संन्यास की संभावना खत्म हो गई. इसके बावजूद, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि रोहित अगले साल दक्षिण अफ्रीका जाने वाली फ्लाइट में सवार होंगे.

जून-जुलाई में हुई हार पर भी विस्तार से चर्चा

UK में जून-जुलाई में हुई हार पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन यह भी समझा जाता है कि BCCI सचिव देवजीत सैकिया सहित सभी स्टेकहोल्डर आगे की ओर देखना चाहते हैं. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. न्यूजीलैंड का दौरा अक्टूबर-नवंबर में होना है.

भारतीय क्रिकेट में हालिया घटनाक्रम पर नजर रखने वालों का कहना है कि अगरकर और गंभीर के पास चोटिल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले और टारगेटेड खिलाड़ियों के बारे में कुछ खास सवाल हो सकते हैं, जो बेंगलुरु स्थित COE में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. 'श्रीलंका टेस्ट से पहले चयन समिति के प्रमुख को अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि जसप्रीत बुमराह कम से कम एक, अगर दो नहीं तो, टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे. असल में, उन्होंने बुमराह की अनुपस्थिति पर और स्पष्टता के लिए COE को एक ईमेल भी लिखा था.

'उनकी (बुमराह) अनुपस्थिति दूसरे टेस्ट में महसूस की गई, जहां सपाट पिच पर सिराज बिल्कुल भी लय में नहीं दिखे.' BCCI के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर PTI को बताया, 'हार्दिक पांड्या के मामले में भी यही बात लागू होती है. IPL के बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन ODI वर्ल्ड कप के लिहाज़ से वह बहुत अहम खिलाड़ी हैं.'

किसी खिलाड़ी की वापसी के लिए कोई खास तारीख तय करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी का शरीर और चोट का प्रकार अलग-अलग होता है. कई बार तो COE की स्पोर्ट्स साइंस टीम अंदाज़न समय-सीमा भी नहीं बता पाती है. अगरकर और गंभीर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-कौन से अहम खिलाड़ी उपलब्ध होंगे, क्योंकि बड़े दौरों और बड़े ICC इवेंट्स की रणनीतिक योजना बनाने के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ें-  भारत को मिली ICC के नए बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी, 2027 में मुंबई और वडोदरा में होगा मुकाबला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com