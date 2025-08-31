'सिक्स पैक और उम्र नहीं है फिटनेस का सही पैमाना,' रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस टेस्ट से सबको चौंकाया- रिपोर्ट

- भारत के कई खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में आयोजित ब्रॉन्को, यो-यो और 2 किमी प्रोटोकॉल फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया.
- ब्रॉन्को टेस्ट टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और स्ट्रेंथ कोच एड्रियन ला रू ने लागू करवाया है.
- ब्रॉन्को टेस्ट में खिलाड़ियों को बिना रुके 6 मिनट तक 20, 40 और 60 मीटर के सेट पर दौड़ना होता है.
Rohit Sharma Clears Bronco Test and Yo-Yo Fitness Test: एशिया कप 2025 जाने से पहले मेन इन ब्लू के के कई खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में आयोजित फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया और इसके नतीजे ने सबको चौंका दिया है. सबकी नज़र टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा पर रही और रोहित ने एक बार फिर आदतन सबको हैरान कर दिया. खबरों के मुताबिक खिलाड़ियों को ब्रॉन्को टेस्ट, यो-यो टेस्ट और 2 किमी प्रोटोकॉल टेस्ट से गुजरना पड़ा और नतीजे दंग करनेवाले साबित हुए.
ब्रॉन्को टेस्ट से भी हुई परख
ब्रॉन्को टेस्ट को यो-यो और 2 किमी प्रोटोकॉल टेस्ट के साथ लागू किया गया है. माना जाता है कि इसमें खिलाड़ियों के यो-यो टेस्ट की तरह चकमा देने की थोड़ी-बहुत गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और द.अफ्रीकी स्ट्रेंथ और कंडिशनिंग कोच एड्रियन ला रू ने इसे टीम इंडिया के लिए लागू करवाया है.
ब्रॉन्को टेस्ट वैसे तो ज़्यादातर रग्बी जैसे कड़ी फिटनेस वाले खेल के खिलाड़ियों के आकलन में इस्तेमाल होता है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बदलते स्वरूप की वजह से इसे क्रिकेट के लिए भी ज़रूरी माना जा रहा है. ये टेस्ट खिलाड़ियों के एन्ड्योरेंस की पुख्ता जांच कर लेता है. इस टेस्ट में 20,40 और 60 मीटर की दूरियों के सेट को लगातार 6 मिनट तक तय करना पड़ता है. इस तरह 1200 मीटर के बिना विश्राम के ये टेस्ट खिलाड़ियों के स्पीड, स्टैमिना और एंड्योरेंस का इम्तिहान ले लेता है.
डैशिंग लग रहे हैं रोहित शर्मा
रोहित शर्मा की इस टेस्ट में वापसी के बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनके यो-यो टेस्ट को लेकर स्कोर की भी बात सोशल मीडिया पर होने लगी है. RevSportzGlobal के मुताबिक प्रसिद्ध कृष्णा ने सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के फिटनेस टेस्ट में सबको खासा प्रभावित किया जबकि सभी खिलाड़ी टेस्ट में पास हो गए.
2027 वनडे वर्ल्ड कप पर नज़र
38 साल के बिन्दास कप्तान मुंबई चा राजा रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर जितना फ़ैन्स मानते हैं, रोहित उससे कहीं ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं. इसलिए आने वाले दिनों में फ़ैन्स तीनों ही फॉर्मैट में टीम इंडिया से रोमांचक प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे.
