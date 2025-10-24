विज्ञापन
रोहित ने गावस्कर का रिकॉर्ड किया स्वाहा, महारिकॉर्ड के लिए भारतीय क्रिकेट में अब बस उनका नाम रखा जाएगा याद

Rohit Sharma, India vs Australia: भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

Rohit Sharma
  • भारत ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की ODI सीरीज खेल रही है जिसमें मेजबान टीम ने 2 मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बनाई है
  • भारत को दूसरे वनडे मैच में एडिलेड में दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा और सीरीज में पिछड़ गई है
  • रोहित ने AUS में भारतीय सलामी बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया
Rohit Sharma, India vs Australia: मौजूदा समय में भारतीय पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते गुरुवार (23 अक्टूबर 2025) को एडिलेड में खेला गया. जहां भारतीय टीम को करीबी मुकाबले में 2 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. जिसके साथ ही उसके हाथ से सीरीज भी निकल गई. तीन मैचों की सीरीज में मेजबान टीम ने 2-0 से की बढ़त बना ली है. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जो कि अब महज एक औपचारिक मुकाबला रह गया है.

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

कंगारू टीम के खिलाफ जरूर पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर पारी का आगाज करते हुए रोहित शर्मा का प्रर्दशन सराहनीय रहा. टीम के लिए उन्होंने 97 गेंदों का सामना करते हुए 73 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके साथ ही वह भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

रोहित शर्मा ने सुनील गावस्कर को छोड़ा पीछे

'हिटमैन' शर्मा ने खास मामले में किसी और को नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ा है. 76 वर्षीय गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिरकत करते हुए 11 बार 50+ की पारी खेली थी, जबकि पिछले मुकाबले में 73 रन बनाते हुए रोहित ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक रोहित ने भारतीय टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए सलामी बल्लेबाज के तौर पर 12 बार 50+ का स्कोर बनाया है.

ऑस्ट्रेलिया में सलामी बल्लेबाज के तौर सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज

12 - रोहित शर्मा - 34 पारी

11 - सुनील गावस्कर - 37 पारी

10 - कृष्णम्माचारी श्रीकांत - 44 पारी

