IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई धरती पर रोहित शर्मा का 'महारिकॉर्ड', वनडे में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय

Rohit Sharma One Thousand ODI Runs in Australia: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एडिलेड में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम इस मुकाबले में बगैर किसी बदलाव के उतरी. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 2 रन बनाने के साथ रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर एक हज़ार रन बनने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए और ये मेगारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ने से बस कुछ कदम दूर

रोहित शर्मा के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई बड़े रिकार्ड्स को अपने नाम करने का मौका है. टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने अब तक 11,176 वनडे रन बनाए हैं. उन्हें सौरव गांगुली (11,221 रन) को पीछे छोड़ने और भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने के लिए केवल 46 रन और चाहिए.

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही पहले 2 ओवर में बहुत मुश्किल बल्लेबाजी नजर आई और उसके बाद शुभमन गिल ने रन बटोरना चाहा मगर उनकी पारी ज्यादा देर नहीं चली और गिल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तब टीम का स्कोर 17 रन था और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आये विराट कोहली एक बार फिर शून्य पर एलबीडब्लू होकर पवेलियन लौट गए.