Rohit Sharma PC: "हमें पता है कि...", पूर्व कोच द्रविड़ और साथियों को लेकर कप्तान रोहित ने दे दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma Press Conference IND vs BAN Test: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को कहा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर की शैली उनके पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (Rohit Sharma on Rahul Dravid) से अलग है लेकिन नये कोच के साथ उनका तालमेल अच्छा है. रोहित बांग्लादेश के खिलाफ (Rohit Sharma on Test Series vs BAN) गुरुवार से यहां शुरू हो रहे दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे. रोहित ने मैच पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘जाहिर तौर पर राहुल भाई, विक्रम राठौड़ और पारस म्हाम्ब्रे एक अलग टीम थे. हमें पता है कि नया सहयोगी स्टाफ अलग समझ लाएगा.''

रोहित को आई पुराने साथियों की याद

उन्होंने नए मुख्य कोच के साथ अपने तालमेल के बारे में कहा, ‘‘नए कोचिंग सदस्यों की शैली अलग है लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है. आपसी समझ महत्वपूर्ण है और गंभीर के साथ मेरी समझ ऐसी है.'' गंभीर ने जुलाई में टीम की कमान संभाली थी और टीम उनके कार्यकाल में अपना पहला टेस्ट खेलेगी.

भारतीय कप्तान ने नए सपोर्ट स्टाफ गौतम गंभीर, अभिषेक नायर और गेंदबाजी कोच मार्नी मॉर्केल पर भी बात की और कहा, "मैं गौतम गंभीर, अभिषेक नायर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. मोर्ने मोर्कल के खिलाफ़ हमने काफी क्रिकेट खेली है. जैसा कि मैंने कहा, मैं गौतम गंभीर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. हर किसी की अपनी शैली होती है - राहुल, पारस, विक्रम का अपना तरीका था. मैंने अलग-अलग कोचों के साथ काम किया है, 17 साल से खेल रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि उन सभी का नज़रिया अलग-अलग है और आपको उसी के अनुसार ढलना होगा. हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, समझ बहुत ज़रूरी है और हमारे पास वह है."

पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है :

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, यश दयाल।

बांग्लादेश की टेस्ट टीम

नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान),शादमन इस्लाम, जाकिर हसन, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, जाकिर अली, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, नाहिद राणा, ताइजुल इस्लाम, महमूदुल हसन जॉय, नईम हसन,खालिद अहमद