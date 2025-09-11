रोहित शर्मा का एक लाइन का दिया बयान हुआ वायरल, वनडे रिटायरमेंट की चर्चाओं के बीच मची हलचल

Rohit Sharma Statement Video Viral Amid Odi Retirement Rumours: भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम में उनकी बहुचर्चित वापसी से पहले का है. बुधवार को रोहित ने मुंबई में ट्रेनिंग शुरू की और मैदान में दौड़ते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं. टी20 और टेस्ट क्रिकेट दोनों से संन्यास ले चुके रोहित के 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम में वापसी करने की उम्मीद है. वीडियो में रोहित को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैं फिर से यहां हूं, यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है."

हालांकि 38 वर्षीय रोहित 2027 के एकदिवसीय विश्व कप तक खेलने पर अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा भारतीय टीम के साथ उनका आखिरी दौरा हो सकता है.

रोहित ने भारत के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के इंग्लैंड दौरे से पहले मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. 2013-25 तक, रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 40.57 की औसत से 12 शतकों और 18 अर्द्धशतकों के साथ 4,301 रन बनाए. 2019-2024 में एक सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी सफलता चरम पर थी, जब वह एक समय भारत के लिए आईसीसी डब्ल्यूटीसी टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने 40 टेस्ट मैचों में 41.15 की औसत से 9 शतकों और 8 अर्द्धशतकों के साथ 2,716 रन बनाए थे.

रोहित, विराट कोहली के साथ, जो दोनों टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में खेलते हुए दिखाई देंगे. 'हिटमैन' निश्चित रूप से एकदिवसीय क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 273 मैचों और 265 पारियों में 48.76 की औसत और 92.80 के स्ट्राइक रेट से 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. वह भारत के चौथे सबसे ज़्यादा एकदिवसीय रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

ऑस्ट्रेलिया में उनका एकदिवसीय रिकॉर्ड शानदार है, जहाँ उन्होंने 30 मैचों और पारियों में 53.12 की औसत और 90 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,328 रन बनाए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पाँच शतक और चार अर्द्धशतक लगाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171 रहा है.